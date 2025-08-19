ua en ru
Какие праздники 19 августа: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы дня

Вторник 19 августа 2025 05:42
UA EN RU
Какие праздники 19 августа: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы дня Какой сегодня, 19 августа, праздник и что нельзя делать в День пасечника (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

19 августа в православном календаре отмечают день памяти святого мученика Андрея Стратилата и 2593 воинов, которые пострадали вместе с ним. Также сегодня в Украине отмечают День пасечника.

РБК-Украина рассказывает об истории церковного праздника, главных запретах дня, а также народных приметах и традициях.

Что за церковный праздник сегодня

Святой мученик Андрей был высокопоставленным римским военным, который жил во времена императора Максимиана. Он был командиром большого военного отряда, а его отвага и смелость наводили ужас на врагов. Благодаря его вере во Христа, он и его войско одерживали победы не столько силой оружия, сколько силой молитвы.

Во время похода против персов Андрей и его воины разгромили противника, значительно превосходящего в количестве. После этой победы он вместе со всем своим войском принял христианство. Когда об этом узнал император, он приказал схватить Андрея и его воинов. После жестоких пыток отряд отправили в Таврию, где святой мученик Андрей и 2593 его воина были казнены. За свою непоколебимую веру и мужество они вошли в историю как святые мученики.

Что нельзя делать 19 августа

В этот день запрещено ссориться и выяснять отношения.

Не стоит браться за тяжелую физическую работу, ведь считается, что это приведет к потерям.

В народе говорили: "Кто сегодня обижает ближнего - тот беду накликает".

Не рекомендуется занимать деньги и отдавать долги, чтобы не вынести счастье из дома.

Народные приметы на 19 августа

Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать будущую погоду и урожай:

  • Если на Андрея Стратилата ветер - зима будет холодной.
  • Если утром туман - осень будет долгой и теплой.
  • Если в этот день идет дождь - осень будет мокрой.
  • Много журавлей летит на юг - к ранней и холодной зиме.
  • Много росы утром - к хорошему урожаю.
  • Увидеть радугу - к хорошей вести.

Крестьяне в этот день обращались к святому Стратилату с молитвами о защите от врагов и о мире в семье.

У кого День ангела 19 августа

Сегодня именины празднуют: Андрей, Тимофей Николай.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие еще праздники 19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи

Этот день посвящен чествованию работников, которые рискуют своей жизнью, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. Праздник был учрежден ООН в память о теракте 2003 года в Багдаде, когда погибли 22 сотрудника гуманитарных миссий.

Всемирный день фотографии

Его отмечают в честь изобретения дагеротипа - первого практического способа фотографирования, ставшего прообразом современной фотографии. Этот праздник объединяет фотографов и любителей со всего мира.

День пасечника

В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник пчеловодов. Этот день подчеркивает важную роль пасечников в сельском хозяйстве и сохранении экосистемы.

Какие праздники 19 августа: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы дняДень пасечника в Украине празднуют 19 августа (фото: Википедия)

Поздравления с Днем пасечника

  • Поздравляю с Днем пасечника! Желаю здоровья, вдохновения и сладких результатов труда, чтобы каждая капля меда дарила радость и силу.
  • Пусть в ваших ульях всегда царит согласие, а жизнь будет сладкой, как свежий мед.
  • С Днем пасечника! Желаю щедрых урожаев, здоровых пчел и мира в сердце.
  • Пусть труд ваш приносит не только мед, но и спокойствие, благополучие и благодарность от людей.
  • Пусть пчелы никогда не теряются в дороге, а пасека разрастается и богатеет.
  • Поздравляю с вашим профессиональным праздником! Желаю, чтобы в жизни было столько светлых моментов, как в меде солнечных бликов.
  • Желаю, чтобы каждый день был сладким, как липовый мед, и легким, как жужжание пчелки в поле.

При написании материала были использованы следующие источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь и DayToday.

