Какие праздники 19 августа: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы дня

Какие праздники 19 августа
19 августа в православном календаре отмечают день памяти святого мученика Андрея Стратилата и 2593 воинов, которые пострадали вместе с ним. Также сегодня в Украине отмечают День пасечника.
Что за церковный праздник сегодня
Святой мученик Андрей был высокопоставленным римским военным, который жил во времена императора Максимиана. Он был командиром большого военного отряда, а его отвага и смелость наводили ужас на врагов. Благодаря его вере во Христа, он и его войско одерживали победы не столько силой оружия, сколько силой молитвы.
Во время похода против персов Андрей и его воины разгромили противника, значительно превосходящего в количестве. После этой победы он вместе со всем своим войском принял христианство. Когда об этом узнал император, он приказал схватить Андрея и его воинов. После жестоких пыток отряд отправили в Таврию, где святой мученик Андрей и 2593 его воина были казнены. За свою непоколебимую веру и мужество они вошли в историю как святые мученики.
Что нельзя делать 19 августа
В этот день запрещено ссориться и выяснять отношения.
Не стоит браться за тяжелую физическую работу, ведь считается, что это приведет к потерям.
В народе говорили: "Кто сегодня обижает ближнего - тот беду накликает".
Не рекомендуется занимать деньги и отдавать долги, чтобы не вынести счастье из дома.
Народные приметы на 19 августа
Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать будущую погоду и урожай:
- Если на Андрея Стратилата ветер - зима будет холодной.
- Если утром туман - осень будет долгой и теплой.
- Если в этот день идет дождь - осень будет мокрой.
- Много журавлей летит на юг - к ранней и холодной зиме.
- Много росы утром - к хорошему урожаю.
- Увидеть радугу - к хорошей вести.
Крестьяне в этот день обращались к святому Стратилату с молитвами о защите от врагов и о мире в семье.
У кого День ангела 19 августа
Сегодня именины празднуют: Андрей, Тимофей Николай.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.
Какие еще праздники 19 августа
Всемирный день гуманитарной помощи
Этот день посвящен чествованию работников, которые рискуют своей жизнью, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. Праздник был учрежден ООН в память о теракте 2003 года в Багдаде, когда погибли 22 сотрудника гуманитарных миссий.
Всемирный день фотографии
Его отмечают в честь изобретения дагеротипа - первого практического способа фотографирования, ставшего прообразом современной фотографии. Этот праздник объединяет фотографов и любителей со всего мира.
День пасечника
В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник пчеловодов. Этот день подчеркивает важную роль пасечников в сельском хозяйстве и сохранении экосистемы.
День пасечника в Украине празднуют 19 августа (фото: Википедия)
Поздравления с Днем пасечника
- Поздравляю с Днем пасечника! Желаю здоровья, вдохновения и сладких результатов труда, чтобы каждая капля меда дарила радость и силу.
- Пусть в ваших ульях всегда царит согласие, а жизнь будет сладкой, как свежий мед.
- С Днем пасечника! Желаю щедрых урожаев, здоровых пчел и мира в сердце.
- Пусть труд ваш приносит не только мед, но и спокойствие, благополучие и благодарность от людей.
- Пусть пчелы никогда не теряются в дороге, а пасека разрастается и богатеет.
- Поздравляю с вашим профессиональным праздником! Желаю, чтобы в жизни было столько светлых моментов, как в меде солнечных бликов.
- Желаю, чтобы каждый день был сладким, как липовый мед, и легким, как жужжание пчелки в поле.
