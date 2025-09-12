ua en ru
Какие платья носят Кароль, Тринчер, внучка Ротару: модные и дерзкие образы, которые хочется повторить

Пятница 12 сентября 2025 07:13
Какие платья носят Кароль, Тринчер, внучка Ротару: модные и дерзкие образы, которые хочется повторить Модные платья на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Звезды нередко радуют стильными образами, а сейчас Тина Кароль, Анна Тринчер и Соня Евдокименко поделились "луками" в трендовых платьях. Романтические и смелые - среди них можно выбрать что-то для себя.

РБК-Украина показывает три трендовых примера и рассказывает, как адаптировать эти идеи под собственный стиль.

Нежность и женственность от Кароль

Певица выбрала молочное платье миди с нежным розовым принтом и глубоким V-образным вырезом. Легкие рукава добавляют романтики, а силуэт по фигуре делает образ изысканным. Такое платье идеально для дневных прогулок, свиданий или вечеринок на террасе.

Сочетайте его с бежевыми босоножками на невысоком каблуке, плетеной сумкой и минималистичными украшениями. В прохладную погоду можно добавить светлый жакет или джинсовую куртку.

Какие платья носят Кароль, Тринчер, внучка Ротару: модные и дерзкие образы, которые хочется повторитьМодное платье на осень (скриншот)

Черная роскошь Евдокименко

Внучка Софии Ротару сделала ставку на total-black: полупрозрачная блуза с кружевом и короткая юбка. Длинные сапоги и миниатюрная сумка завершили образ в стиле "ночного города". Это откровенный и одновременно элегантный "лук", который подойдет для вечеринки, концерта или модного ивента.

Если хотите повторить образ, но добавить "изюминку" - добавьте массивные серьги или акцентный браслет. А еще можно заменить сапоги на туфли на шпильке.

Какие платья носят Кароль, Тринчер, внучка Ротару: модные и дерзкие образы, которые хочется повторитьВнучка Ротару поразила роскошным образом (скриншот)

Изысканная простота Тринчер

Певица выбрала нюдовое макси-платье с драпировкой, которое подчеркивает талию и создает эффект голливудской звезды. Лаконичные солнцезащитные очки и тонкие браслеты делают образ современным и дорогим. Такое платье прекрасно смотрится на свадебных вечеринках, красных дорожках или летних торжествах.

Сочетайте такое платье с босоножками или мюлями, миниклатчем и нежными серьгами-кольцами. Для более осеннего варианта можно добавить короткий жакет или шаль.

Какие платья носят Кароль, Тринчер, внучка Ротару: модные и дерзкие образы, которые хочется повторитьТринчер очаровала модным платьем (скриншот)

