Какие платья носят Кароль, Тринчер, внучка Ротару: модные и дерзкие образы, которые хочется повторить
Звезды нередко радуют стильными образами, а сейчас Тина Кароль, Анна Тринчер и Соня Евдокименко поделились "луками" в трендовых платьях. Романтические и смелые - среди них можно выбрать что-то для себя.
РБК-Украина показывает три трендовых примера и рассказывает, как адаптировать эти идеи под собственный стиль.
Нежность и женственность от Кароль
Певица выбрала молочное платье миди с нежным розовым принтом и глубоким V-образным вырезом. Легкие рукава добавляют романтики, а силуэт по фигуре делает образ изысканным. Такое платье идеально для дневных прогулок, свиданий или вечеринок на террасе.
Сочетайте его с бежевыми босоножками на невысоком каблуке, плетеной сумкой и минималистичными украшениями. В прохладную погоду можно добавить светлый жакет или джинсовую куртку.
Модное платье на осень (скриншот)
Черная роскошь Евдокименко
Внучка Софии Ротару сделала ставку на total-black: полупрозрачная блуза с кружевом и короткая юбка. Длинные сапоги и миниатюрная сумка завершили образ в стиле "ночного города". Это откровенный и одновременно элегантный "лук", который подойдет для вечеринки, концерта или модного ивента.
Если хотите повторить образ, но добавить "изюминку" - добавьте массивные серьги или акцентный браслет. А еще можно заменить сапоги на туфли на шпильке.
Внучка Ротару поразила роскошным образом (скриншот)
Изысканная простота Тринчер
Певица выбрала нюдовое макси-платье с драпировкой, которое подчеркивает талию и создает эффект голливудской звезды. Лаконичные солнцезащитные очки и тонкие браслеты делают образ современным и дорогим. Такое платье прекрасно смотрится на свадебных вечеринках, красных дорожках или летних торжествах.
Сочетайте такое платье с босоножками или мюлями, миниклатчем и нежными серьгами-кольцами. Для более осеннего варианта можно добавить короткий жакет или шаль.
Тринчер очаровала модным платьем (скриншот)
