Приймають з одного року. В Україні відкривають центри педпартнерства

Субота 09 серпня 2025 10:15
UA EN RU
Приймають з одного року. В Україні відкривають центри педпартнерства Фото: Дитячий садок (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

В Україні дедалі більше громад відкривають ясла для дітей від одного року та створюють нові формати підтримки батьків.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова.

Традиційно до дитсадків брали з 2,5-3 років - через переповненість мережі та відсутність місць для найменших. Проте зараз громади бачать у прийомі молодших дітей вигоду: мами швидше повертаються до роботи, а заклади зберігають мережу та кадри.

Цікавість до груп для дітей від року

Попри побоювання, що через безпекову ситуацію попиту на групи для дітей від року не буде, інтерес виявився високим. У Львові вже є черги: працюють три групи, планують відкрити ще десять. Коновалова зазначає, що раніше ясла відвідували переважно дворічні діти, тепер же активно беруть і молодших.

За словами педагогів, адаптація "малюсіків" проходить легше, ніж у трирічок - вони краще їдять, менше хворіють і швидше звикають. Водночас такі групи потребують більшої кількості вихователів і додаткового фінансування.

Центри педагогічного партнерства

Ще один напрямок - відкриття центрів педагогічного партнерства. Це формати, де мама приходить з дитиною на розвивальні заняття. Раніше такі послуги пропонували здебільшого приватні заклади, тепер їх запускають і в комунальному секторі.

За словами Коновалової, центри корисні не лише для розвитку дитини, а й для підтримки батьків. Вони допомагають знизити післяродову депресію, дають відчуття колективу та можливість отримати пораду і підтримку від інших мам та фахівців.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році в Україні набрав чинності новий закон "Про дошкільну освіту", який покликаний підвищити якість освітніх послуг і створити комфортні умови для дітей, батьків та вихователів. Закон впроваджує дитинозцентрований підхід, гарантує безпеку і здоров’я дітей, забезпечує безоплатність дошкільної освіти до 11 годин на день і різноманітність форм організації (ясла, садочки, центри розвитку тощо).

Також ми розповідали, що у прифронтових регіонах України багато дітей жодного разу не відвідували дитячий садок, через що 82% мають затримки у розвитку, особливо у соціально-емоційній сфері. Це пов’язано з пандемією та війною, які обмежили доступ до дошкільної освіти.

