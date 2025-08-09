Приймають з одного року. В Україні відкривають центри педпартнерства
В Україні дедалі більше громад відкривають ясла для дітей від одного року та створюють нові формати підтримки батьків.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова.
Традиційно до дитсадків брали з 2,5-3 років - через переповненість мережі та відсутність місць для найменших. Проте зараз громади бачать у прийомі молодших дітей вигоду: мами швидше повертаються до роботи, а заклади зберігають мережу та кадри.
Цікавість до груп для дітей від року
Попри побоювання, що через безпекову ситуацію попиту на групи для дітей від року не буде, інтерес виявився високим. У Львові вже є черги: працюють три групи, планують відкрити ще десять. Коновалова зазначає, що раніше ясла відвідували переважно дворічні діти, тепер же активно беруть і молодших.
За словами педагогів, адаптація "малюсіків" проходить легше, ніж у трирічок - вони краще їдять, менше хворіють і швидше звикають. Водночас такі групи потребують більшої кількості вихователів і додаткового фінансування.
Центри педагогічного партнерства
Ще один напрямок - відкриття центрів педагогічного партнерства. Це формати, де мама приходить з дитиною на розвивальні заняття. Раніше такі послуги пропонували здебільшого приватні заклади, тепер їх запускають і в комунальному секторі.
За словами Коновалової, центри корисні не лише для розвитку дитини, а й для підтримки батьків. Вони допомагають знизити післяродову депресію, дають відчуття колективу та можливість отримати пораду і підтримку від інших мам та фахівців.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році в Україні набрав чинності новий закон "Про дошкільну освіту", який покликаний підвищити якість освітніх послуг і створити комфортні умови для дітей, батьків та вихователів. Закон впроваджує дитинозцентрований підхід, гарантує безпеку і здоров’я дітей, забезпечує безоплатність дошкільної освіти до 11 годин на день і різноманітність форм організації (ясла, садочки, центри розвитку тощо).
Також ми розповідали, що у прифронтових регіонах України багато дітей жодного разу не відвідували дитячий садок, через що 82% мають затримки у розвитку, особливо у соціально-емоційній сфері. Це пов’язано з пандемією та війною, які обмежили доступ до дошкільної освіти.
