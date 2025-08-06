МОН прокоментувало відтік вступників за кордон: що показує статистика

Попри поширену думку про масовий відтік абітурієнтів за кордон, кількість вступників, які залишають Україну, приблизно дорівнює тим, хто повертається, заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву Винницького в ефірі телемарафону.

Наскільки масовий виїзд студентів за кордон

"Можу розвіяти міфи. Так, є певна кількість тих, хто виїжджає за кордон. Але цифри показують: приблизно стільки ж повертається назад", - сказав посадовець.

За його словами, цьогорічні показники вступної кампанії майже не відрізняються від минулорічних - різниця в межах статистичної похибки (близько 3%).

Вступ-2025 у цифрах

210 тисяч - відкрито електронних кабінетів вступників;

195 тисяч - подали хоча б одну заяву;

176 тисяч - отримали рекомендації до зарахування: з них 65 тисяч - на бюджет та 110 тисяч - на контракт.

Винницький також додав, що багато із вступників на контракт претендують на гранти для часткової оплати.

Що ще сказали у МОН

Цьогоріч трохи менше вступників зі східних регіонів - причина, очевидно, в умовах безпеки.

"Очевидно є регіональні відмінності й трохи менше вступили у східних частинах країни, більше вступили у західних частинах в університети, але тим не менше ми говоримо про певну стабілізацію системи навіть вже на четвертий рік війни", - заявив заступник міністра.

До топ-10 популярних спеціальностей вперше за останні роки увійшла медицина. Стабільно високий інтерес - до менеджменту, філології, маркетингу, психології та права.