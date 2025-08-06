МОН прокоментувало відтік вступників за кордон: що показує статистика
Попри поширену думку про масовий відтік абітурієнтів за кордон, кількість вступників, які залишають Україну, приблизно дорівнює тим, хто повертається, заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву Винницького в ефірі телемарафону.
Наскільки масовий виїзд студентів за кордон
"Можу розвіяти міфи. Так, є певна кількість тих, хто виїжджає за кордон. Але цифри показують: приблизно стільки ж повертається назад", - сказав посадовець.
За його словами, цьогорічні показники вступної кампанії майже не відрізняються від минулорічних - різниця в межах статистичної похибки (близько 3%).
Вступ-2025 у цифрах
- 210 тисяч - відкрито електронних кабінетів вступників;
- 195 тисяч - подали хоча б одну заяву;
- 176 тисяч - отримали рекомендації до зарахування: з них 65 тисяч - на бюджет та 110 тисяч - на контракт.
Винницький також додав, що багато із вступників на контракт претендують на гранти для часткової оплати.
Що ще сказали у МОН
Цьогоріч трохи менше вступників зі східних регіонів - причина, очевидно, в умовах безпеки.
"Очевидно є регіональні відмінності й трохи менше вступили у східних частинах країни, більше вступили у західних частинах в університети, але тим не менше ми говоримо про певну стабілізацію системи навіть вже на четвертий рік війни", - заявив заступник міністра.
До топ-10 популярних спеціальностей вперше за останні роки увійшла медицина. Стабільно високий інтерес - до менеджменту, філології, маркетингу, психології та права.
Читайте також про те, що абітурієнти, які отримали рекомендацію на зарахування до закладів вищої освіти (на бюджет або контракт за обраним пріоритетом), повинні виконати всі вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.
Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. У ньому беруть участь вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.
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