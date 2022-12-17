Які райони страждають найбільше: в Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

У Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Ситуація лишається складною та критичною, але ситуація щє далека від стабілізації. Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші", - написав Коваленко.

Також він зазначив, що енергетики продовжують відновлювати генерацію, ремонтувати мережі та робити нові схеми живлення.

"На жаль 100% гарантованої відповіді на запитання "Коли з’явиться світло?" щодо конкретної адресі немає. Але ви можете бачити, що доступність зростає кожної години", - додав гендеректор YASNO.