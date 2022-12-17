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Які райони страждають найбільше: в Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Фото: в Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Ситуація лишається складною та критичною, але ситуація щє далека від стабілізації. Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші", - написав Коваленко.

Також він зазначив, що енергетики продовжують відновлювати генерацію, ремонтувати мережі та робити нові схеми живлення.

"На жаль 100% гарантованої відповіді на запитання "Коли з’явиться світло?" щодо конкретної адресі немає. Але ви можете бачити, що доступність зростає кожної години", - додав гендеректор YASNO.

Нагадаємо, вчора росіяни ракетами знову атакували енергомережу, тому по всій Україні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетичній системі та аварійні відключення.

Увечері "Укренерго" скасувало стан НС, проте у низці областей продовжили ліквідацію наслідків обстрілів.

Додамо, у столиці та низці областей України сьогодні, 17 грудня, діють екстрені відключення світла.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергія