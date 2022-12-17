Какие районы страдают больше всего: в Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве

В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, больше проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Ситуация остается сложной и критической, но ситуация еще далека от стабилизации. Сейчас графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие", - написал Коваленко.
Также он отметил, что энергетики продолжают восстанавливать генерацию, ремонтировать сети и делать новые схемы питания.
"К сожалению 100% гарантированного ответа на вопрос "Когда появится свет?" по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час", - добавил гендеректор YASNO.
Напомним, вчера россияне ракетами снова атаковали энергосеть , поэтому по всей Украине объявили чрезвычайную ситуацию в энергетической системе и аварийные отключения.
Вечером "Укрэнерго" отменило состояние ЧС, однако в ряде областей продолжили ликвидацию последствий обстрелов.
В столице и ряде областей Украины сегодня, 17 декабря, действуют экстренные отключения света.
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