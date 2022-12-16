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"Укренерго" скасувало НС в енергетиці України

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Україна, П'ятниця 16 грудня 2022 20:08
"Укренерго" скасувало НС в енергетиці України Фото; "Укренерго" скасувало НС в енергетиці України (GettyImage)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 16 грудня, українців проінформували про припинення дії надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії заявили про припинення дії НС в енергосистемі України, яка настала сьогодні внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, були пошкоджені близько 9 об'єктів генерації.

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Служба безпеки України Укренерго Энергетическая компания Украины
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