Какие пункты мирного документа требуют изменений: позиция Украины
Украина продолжает работу над улучшением предложенного мирного плана, добиваясь сохранения в документе пунктов, отвечающих государственным интересам, и подчеркивая необходимость согласования ключевых вопросов с международными партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Александра Бевза в эфире "Суспильне. Студия".
Украинская делегация предложила структурировать проект мирного документа по тематическим блокам, исключив положения, связанные с американо-российским взаимодействием, и скорректировав отдельные формулировки.
Те элементы, которые отражают национальные интересы Украины, предлагается оставить.
По словам Александра Бевза, ряд вопросов невозможно финализировать без участия европейских государств, в частности в части использования замороженных российских активов.
Он отметил, что текущая версия является промежуточной и будет дополнительно переработана.
Позиция Украины на переговорах
Бевз сообщил, что украинская рабочая группа продолжит дипломатическую работу по завершению войны, даже если Россия попытается отвергнуть предложения, согласованные Украиной, США и европейскими странами.
Он напомнил, что во время встреч в Стамбуле удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам, однако ключевые элементы остаются нерешенными.
"Мы уже смогли решить определенные гуманитарные вопросы с Россией во время встреч в Стамбуле. Мы не смогли решить только две вещи: полное прекращение огня и встречу президента Зеленского и главы РФ Путина. Очевидно, россияне ожидают принятия Украиной определенных ультимативных положений, которые нарушают украинскую конституцию и не воспринимаются украинским народом. Наше стремление — привести этот текст в соответствие с ожиданиями украинского общества", — сообщил Александр Бевз.
Прекращение огня как главный пункт
По словам Бевза, прекращение огня прописано и в первоначальном американском плане из 28 пунктов, и в обновленной версии, подготовленной украинской стороной.
Во время консультаций с США Киев подчеркивал, что прекращение огня должно быть полным и безусловным — "на суше, в воздухе и на воде".
"Уверяю, что для украинской стороны прекращение огня является одним из приоритетов, которые должны состояться перед встречей лидеров и обсуждения конкретного мирного соглашения", — сказал Бевз.
Напоминаем, что президент Владимир Зеленский, подводя итоги женевских переговоров 24 ноября, заявил, что представленный мирный план содержит ряд важных и конструктивных положений, однако документ все еще нуждается в доработке перед переходом к следующему этапу обсуждений.
Отметим, что американские СМИ сообщают, что после женевских консультаций по мирному плану рассматривается возможность визита министра армии США Дэна Дрисколла в Россию для продолжения обсуждений, и, по данным CBS, такой шаг станет одним из потенциальных результатов переговоров.