ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Какие пункты мирного документа требуют изменений: позиция Украины

Украина, Вторник 25 ноября 2025 00:13
UA EN RU
Какие пункты мирного документа требуют изменений: позиция Украины Фото: переговоры в Женеве (Reuters)
Автор: Никончук Анастасия

Украина продолжает работу над улучшением предложенного мирного плана, добиваясь сохранения в документе пунктов, отвечающих государственным интересам, и подчеркивая необходимость согласования ключевых вопросов с международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Александра Бевза в эфире "Суспильне. Студия".

Украинская делегация предложила структурировать проект мирного документа по тематическим блокам, исключив положения, связанные с американо-российским взаимодействием, и скорректировав отдельные формулировки.

Те элементы, которые отражают национальные интересы Украины, предлагается оставить.

По словам Александра Бевза, ряд вопросов невозможно финализировать без участия европейских государств, в частности в части использования замороженных российских активов.

Он отметил, что текущая версия является промежуточной и будет дополнительно переработана.

Позиция Украины на переговорах

Бевз сообщил, что украинская рабочая группа продолжит дипломатическую работу по завершению войны, даже если Россия попытается отвергнуть предложения, согласованные Украиной, США и европейскими странами.

Он напомнил, что во время встреч в Стамбуле удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам, однако ключевые элементы остаются нерешенными.

"Мы уже смогли решить определенные гуманитарные вопросы с Россией во время встреч в Стамбуле. Мы не смогли решить только две вещи: полное прекращение огня и встречу президента Зеленского и главы РФ Путина. Очевидно, россияне ожидают принятия Украиной определенных ультимативных положений, которые нарушают украинскую конституцию и не воспринимаются украинским народом. Наше стремление — привести этот текст в соответствие с ожиданиями украинского общества", — сообщил Александр Бевз.

Прекращение огня как главный пункт

По словам Бевза, прекращение огня прописано и в первоначальном американском плане из 28 пунктов, и в обновленной версии, подготовленной украинской стороной.

Во время консультаций с США Киев подчеркивал, что прекращение огня должно быть полным и безусловным — "на суше, в воздухе и на воде".

"Уверяю, что для украинской стороны прекращение огня является одним из приоритетов, которые должны состояться перед встречей лидеров и обсуждения конкретного мирного соглашения", — сказал Бевз.

Напоминаем, что президент Владимир Зеленский, подводя итоги женевских переговоров 24 ноября, заявил, что представленный мирный план содержит ряд важных и конструктивных положений, однако документ все еще нуждается в доработке перед переходом к следующему этапу обсуждений.

Отметим, что американские СМИ сообщают, что после женевских консультаций по мирному плану рассматривается возможность визита министра армии США Дэна Дрисколла в Россию для продолжения обсуждений, и, по данным CBS, такой шаг станет одним из потенциальных результатов переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Война в Украине
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины