Які продукти в Україні продовжать дешевшати: прогноз на жовтень

"Можливим також є здешевлення олії соняшникової та цукру, сировина для виготовлення яких продовжує надходити на переробку", - прогнозує директор інституту академік НААН Юрій Лупенко.

Як зазначили в "Інституті аграрної економіки", найвідчутніше у вересні зменшилися ціни на овочі. За даними Держстату, ціни на моркву впали на 37,3 % до 11,03 грн/кг, тобто на 37,3 % менше,. Майже на третину зменшились ціни на буряк (-30 %) і більш ніж на чверть - на цибулю ріпчасту (-28,7 %). Лише капуста білокачанна продемонструвала дещо нижчу динаміку падіння цін - на 17,8 %. При цьому цибуля та морква подешевшали проти грудня 2002 року більш ніж удвічі - на 58 % та 50,7 % відповідно.

Ціни на продукти

Нагадаємо, у вересні на продовольчому ринку України продовжувалася тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю. У цілому продукти подешевшали на 0,6%.

За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз, проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Олександр Гайду прогнозує, що овочі, фрукти, молочна продукція та яйця будуть дорожчати найближчим часом.