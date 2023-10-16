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Які продукти в Україні продовжать дешевшати: прогноз на жовтень

Фото: ціни цукор  будуть падати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на продукти харчування в Україні впали у вересні 2023 року. У жовтні зниження споживчих цін очікувано сповільниться, однак може продовжитись по окремих видах круп, овочах та фруктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інститут аграрної економіки".

"Можливим також є здешевлення олії соняшникової та цукру, сировина для виготовлення яких продовжує надходити на переробку", - прогнозує директор інституту академік НААН Юрій Лупенко.

Як зазначили в "Інституті аграрної економіки", найвідчутніше у вересні зменшилися ціни на овочі. За даними Держстату, ціни на моркву впали на 37,3 %  до 11,03 грн/кг, тобто на 37,3 % менше,. Майже на третину зменшились ціни на буряк (-30 %) і більш ніж на чверть - на цибулю ріпчасту (-28,7 %). Лише капуста білокачанна продемонструвала дещо нижчу динаміку падіння цін - на 17,8 %. При цьому цибуля та морква подешевшали проти грудня 2002 року більш ніж удвічі - на 58 % та 50,7 % відповідно.

Ціни на продукти

Нагадаємо, у вересні на продовольчому ринку України продовжувалася тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю. У цілому продукти подешевшали на 0,6%.

За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз, проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Олександр Гайду прогнозує, що овочі, фрукти, молочна продукція та яйця будуть дорожчати найближчим часом.

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Державна служба статистикиЦіни на продукти