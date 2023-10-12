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Ціни на деякі продукти впали на третину: що подешевшало в Україні за останній місяць

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 10:59
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Ціни на деякі продукти впали на третину: що подешевшало в Україні за останній місяць Фото: серед продуктів в Україні найбільше подешевшали овочі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На продовольчому ринку України продовжується тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю. Однак це явище тимчасове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства:

  • морква подешевшала на 37,3% до 11,0 гривень за кілограм,
  • буряк - на 29,8% до 10,3 гривень за кілограм,
  • цибуля - на 28,7% до 12,9 гривень кілограм,
  • капуста - на 17,8% 9,1 гривні за кілограм.

Крім того, яблука подешевшали на 29,2% до 22,0 гривень за кілограм, а картопля на 14,9% до 11,0 гривень за кілограм. Крупи гречані подешевшали на 9,2% до 41,4 гривні за кілограм.

Ціни на деякі продукти впали на третину: що подешевшало в Україні за останній місяць

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у вересні 2023 року:

  • горілка подешевшала на 1,0% до 119,6 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 0,3% до 109,4 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 0,5% до 31,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 93,2 гривні за пачку.

Ціни на деякі продукти впали на третину: що подешевшало в Україні за останній місяць

Прогноз цін

Нагадаємо, у вересні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,5%. При цьому продукти подешевшали на 0,6%.

За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз, проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Ціни в Україні

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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