Какие продукты в Украине продолжат дешеветь: прогноз на октябрь

"Возможно также удешевление подсолнечного масла и сахара, сырье для изготовления которых продолжает поступать на переработку", - прогнозирует директор института академик НААН Юрий Лупенко.

Как отметили в "Институте аграрной экономики", наиболее ощутимо в сентябре уменьшились цены на овощи. По данным Госстата, цены на морковь упали на 37,3% до 11,03 грн/кг, то есть на 37,3% меньше. Почти на треть снизились цены на свеклу (-30%) и более чем на четверть - на репчатый лук (-28,7%). Только капуста белокочанная продемонстрировала несколько более низкую динамику падения цен - на 17,8%. При этом лук и морковь подешевели против декабря 2002 более чем вдвое - на 58% и 50,7% соответственно.

Цены на продукты

Напомним, в сентябре на продовольственном рынке Украины продолжалась тенденция последних месяцев: удешевление овощей нового урожая. В целом продукты подешевели на 0,6%.

По данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза, однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.

Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Александр Гайду прогнозирует, что овощи, фрукты, молочная продукция и яйца будут дорожать в ближайшее время.