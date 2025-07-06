Какие продукты нельзя брать на пляж, чтобы потом не попасть в больницу
Пляжный сезон - время для отдыха и восстановления сил, а не для борьбы с пищевыми отравлениями. Поэтому стоит знать, что лучше не брать на пляж из продуктов, чтобы не отравиться.
РБК-Украина рассказывает, какую еду лучше оставить дома и не брать на пляж.
Все, что быстро портится, - под запретом!
Список продуктов, которые категорически не рекомендуется брать на пляж, возглавляют те, что требуют строгого температурного режима хранения.
Мясные и колбасные изделия
Вареные колбасы, сосиски, сардельки
Эти продукты являются прекрасной питательной средой для бактерий. Даже несколько часов на жаре могут привести к накоплению токсинов, вызывающих острое пищевое отравление.
Паштеты и мясные рулеты:
Благодаря своей структуре и способу приготовления, они еще более уязвимы к бактериальному загрязнению и быстрой порче.
Отварное мясо или курица
Хотя кажется, что приготовленная пища безопасна, белковые продукты, особенно мясо птицы, быстро портятся без надлежащего охлаждения, превращаясь в рассадник сальмонеллы и других опасных бактерий.
Молочные продукты (кроме некоторых исключений)
Творожные массы, йогурты с наполнителями, десерты на основе молока и сливок
Эти продукты имеют очень короткий срок хранения и совершенно не приспособлены к транспортировке без холодильника. Лактобактерии, содержащиеся в них, при высоких температурах начинают активно развиваться, но не всегда в правильном направлении, что приводит к быстрому прокисанию и размножению патогенных микроорганизмов.
Свежее молоко
Даже в закрытой упаковке, молоко быстро скисает на жаре.
Пирожные, торты, рулеты с белковым, заварным или сливочным кремом
Крем - это идеальная среда для размножения стафилококков и сальмонеллы. Достаточно нескольких часов, чтобы даже самое свежее пирожное стало источником серьезного отравления с тошнотой, рвотой, диареей и высокой температурой.
Эклеры, профитроли, наполеоны:
Это именно те сладости, которые чаще всего вызывают пищевые инфекции в жару.
Салаты с майонезом и другими заправками
Оливье, селедка под шубой, винегрет
Даже если салат был свежеприготовленным, майонез или сметана создают питательную среду для бактерий. Овощи и другие ингредиенты, смешанные с заправкой, начинают портиться в разы быстрее, чем по отдельности.
Салаты с морепродуктами или яйцами
Эти ингредиенты добавляют еще большего риска, поскольку яйца и морепродукты сами по себе очень быстро портятся.
Вареные яйца
Хотя вареные яйца кажутся безопасными, на жаре они быстро становятся опасными. Даже в скорлупе они могут быть источником сальмонеллы, а без нее - тем более. Лучше избегать их на пляже.
Рыба и морепродукты
Вяленая, копченая, соленая рыба
Несмотря на то, что они часто кажутся "устойчивыми" к жаре, эти продукты также имеют риск порчи, особенно если они хранились ненадлежащим образом или были изготовлены с нарушениями технологии. На жаре риск значительно возрастает.
Приготовленные морепродукты (креветки, мидии)
Без надлежащего охлаждения они портятся чрезвычайно быстро и могут вызвать тяжелое отравление.
Чем заменить опасные продукты
Чтобы ваш пляжный отдых был безопасным и приятным, выберите продукты, которые хорошо переносят высокие температуры:
Свежие фрукты и ягоды (кроме нежных и очень сочных)
Яблоки, груши, апельсины, мандарины, вымытые черешни (в небольших количествах, если нет противопоказаний), виноград. Выбирайте те, которые имеют крепкую кожуру и не мнутся.
Овощи
Огурцы, помидоры черри, морковь, сладкий перец. Они освежают и легко усваиваются.
Сухофрукты и орехи
Отличный источник энергии, не портятся на жаре.
Хлебцы, сухое печенье, крекеры
Не содержат молочных и кремовых составляющих.
Бутилированная вода: Всегда берите с собой достаточно питьевой воды. Она должна быть в герметичной упаковке.
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В материале использованы следующие источники: советы врачей Минздрава, Госпродпотребслужба, Eat this, not That.