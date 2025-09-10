Які пристрої Apple так і не показала на презентації: список

AirPods Pro 3 з інфрачервоною камерою

Останні дні активно обговорювалися чутки, що Apple готує дві версії AirPods Pro 3: звичайну і з інфрачервоною камерою. Вчора показали тільки першу. За даними інсайдерів, "камерна" версія вийде в 2026 році. Судячи з усього, компанія вирішила не заважати продажам стандартних навушників напередодні святкового сезону.

AirTag 2

Очікувалося, що трекер AirTag другого покоління покажуть разом з iPhone. Цього не сталося. Bloomberg ще в червні писала, що гаджет готовий до запуску, а анонсувати його можуть через прес-реліз. Або Apple проведе ще один захід восени, як зазвичай буває в жовтні.

iPad Pro на чипі M5

Напередодні інсайдери активно поширювали чутки, що Apple представить новий iPad Pro з чипом M5 - на честь десятиріччя першого iPad Pro. Але планшет так і не показали. Власникам доведеться почекати ще кілька тижнів.

Apple Vision Pro 2

Дехто очікував хоча б натяку на друге покоління гарнітури Vision Pro. Цього також не сталося. Проте аналітики пророкують запуск оновленої версії до кінця року. За різними даними, вона отримає чип M4 або M5.

Apple TV 4K з A17 Pro

Наступне покоління Apple TV 4K, за чутками, працюватиме на чипі A17 Pro і зможе підтримувати функції Apple Intelligence. Анонс поки не відбувся, але очікується в найближчі місяці.

HomePod mini 2

У відкриваючому ролику заходу показали HomePod, але ніяких оновлень не було. При цьому інсайдери впевнені, що HomePod mini 2 вийде вже наприкінці цього року.

Угода Apple щодо прав на трансляцію "Формули-1"

Напередодні глава Liberty Media натякнув, що переговори про права на трансляцію "Формули-1" у США близькі до завершення. Презентація iPhone могла б стати хорошим майданчиком для оголошення угоди, але цього не сталося.

Чорний iPhone 17 Pro

Фанати чекали на чорну версію iPhone 17 Pro, але Apple обмежилася трьома кольорами - сріблястим, глибоким синім і "космічним помаранчевим". Останній виявився настільки яскравим, що навіть скептики визнали: Apple все ж уміє дивувати кольорами.