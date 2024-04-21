ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація

Неділя 21 квітня 2024 08:00
UA EN RU
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація Фото: в Україні влітку має запрацювати е-кабінет військовозобов'язаного (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні влітку планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного. Втім, реєструватись у ньому буде правом, а не обов’язком.

Детальніше про е-кабінет військовозобов'язаного та як він працюватиме - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: законопроект №10062, інтерв'ю заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко для DOU, заява речника Міноборони Дмитра Лазуткіна.

Зміст

Що таке е-кабінет військовозобов'язаного

В Міноборони пояснюють, що такий е-кабінет створять на кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він ним користуватися. Тобто реєстрація в ньому буде добровільною і ні до чого не зобов'язує - принаймні зараз.

Мета сервісу полягає у тому, щоб спростити актуалізацію своїх даних без походу до ТЦК та СП чи ЦНАП куди, всі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають з'явитися протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Після цього військкомати використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Як це працюватиме

Електронний кабінет військовозобов’язаного буде окремим сервісом, не пов’язаним з сайтом Міністерства оборони. У кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою і подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити, чи є дані про вас у реєстрі. Тобто таким чином військовозобов’язаний зможе побачити що про нього знає держава, яка інформація наявна в реєстрі "Оберіг".

Очікується, що авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет ПІБ, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту тощо.

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в електронному кабінеті зокрема можна буде підтвердити бронювання.

Чи будуть там надсилати повістки

Запустити механізм надсилання повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного була однією з опцій, яка пропонувалася в новому законопроекті про мобілізацію ще до його прийняття. Але вона не знайшла підтримки серед нардепів, тому її відхилили. Тому в електронні кабінети повістки надсилати не будуть.

Нагадаємо, що 16 січня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні. Зокрема, це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного.

Пізніше, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ, а в Міністерстві оборони заявили, що планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного вже у другому кварталі 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Електронний документообіг Мобілізація в Україні
NEWS
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил