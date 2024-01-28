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Які "найпопулярніші" маршрути втечі за кордон серед ухилянтів: відповідь ДПСУ

Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook-сторінка Андрія Демченка)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники продовжують щодня фіксувати незаконні спроби перетнути держкордон. Водночас кількість таких спроб не більшає, але й не меншає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Як пояснив Демченко, щодня прикордонники протидію спробам втечі через: 

  • "зелені" ділянки кордону, які за межами пунктів пропуску, в тому числі по річках; 
  • через пункти пропуску з підробними документами. 

За його словами, кількість спроб не збільшується та не зменшується, а залишається сталою. Для відстеження руху  прикордонній зоні та оперативного реагування співробітники ДПСУ серед іншого застосовують також і технічні засоби.

"Якщо говорити про "зелену" ділянку кордону, то найбільше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Модовою, а якщо про напрямки пунктів пропуску - це кордон з Польщею, бо на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік", - розповів речник.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно на прикордонному пункті "Рава-Руська" було затримано чоловіка, який намагався дати прикордоннику хабаря, щоб виїхати з України.

Тим часом Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

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