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Какие "самые популярные" маршруты побега за границу среди уклонистов: ответ ГПСУ

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (facebook-страница Андрея Демченко)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники продолжают ежедневно фиксировать незаконные попытки пересечь госграницу. В то же время количество таких попыток не увеличивается, но и не уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как пояснил Демченко, ежедневно пограничники противодействие попыткам побега через: 

  • "зеленые" участки границы, которые за пределами пунктов пропуска, в том числе по рекам; 
  • через пункты пропуска с поддельными документами. 

По его словам, количество попыток не увеличивается и не уменьшается, а остается постоянным. Для отслеживания движения пограничной зоне и оперативного реагирования сотрудники ГПСУ среди прочего применяют также и технические средства.

"Если говорить о "зеленом" участке границы, то больше всего таких попыток продолжает фиксироваться на границе с Румынией и Модовой, а если о направлениях пунктов пропуска - это граница с Польшей, потому что на этот участок приходится наибольший пассажиропоток", - рассказал спикер.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно на пограничном пункте "Рава-Русская" был задержан мужчина, который пытался дать пограничнику взятку, чтобы выехать из Украины.

Между тем, Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

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