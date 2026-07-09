Які надбавки до пенсії можна отримувати одночасно: повний список доплат у 2026 році

Вікова надбавка

Після досягнення певного віку частина пенсіонерів отримує щомісячну компенсаційну доплату. Станом на 2026 рік вона становить:

від 70 до 74 років - до 300 грн;

від 75 до 79 років - до 456 грн;

від 80 років - до 570 грн.

Важливо, що ці суми не додаються одна до одної. Наприклад, після досягнення 75 років людина, яка вже отримувала 300 грн, отримує лише різницю до нового розміру доплати.

Доплата за понаднормовий страховий стаж

Якщо людина має страховий стаж, що перевищує встановлену законом норму, їй нараховується додаткова виплата.

Для більшості пенсіонерів понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок (для пенсій, призначених до жовтня 2011 року, діють інші норми).

За кожен повний рік такого стажу пенсія збільшується на 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році максимальна доплата за один рік понаднормового стажу становить 25,95 грн.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною

Окремі категорії громадян мають право на спеціальну надбавку за особливі заслуги перед державою.

Її можуть отримувати, зокрема:

Герої України;

особи, нагороджені державними орденами;

ветерани, які відповідають вимогам спеціального закону;

інші категорії, визначені Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розмір такої доплати залежить від статусу та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Надбавка на догляд

Деякі пенсіонери можуть отримувати надбавку на догляд.

Таке право мають окремі категорії осіб, зокрема громадяни, які потребують постійного стороннього догляду відповідно до законодавства, а також окремі пенсіонери за віком за наявності визначених законом умов.

Для призначення такої виплати в окремих випадках необхідно звернутися до Пенсійного фонду із підтвердними документами.

Підвищення за почесні звання та спеціальний статус

Додаткові виплати також можуть встановлюватися особам, які мають спеціальний статус або державні відзнаки.

Наприклад:

ветеранам війни;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

жертвам нацистських переслідувань;

громадянам, які мають право на пенсію за особливі заслуги.

Такі підвищення можуть виплачуватися одночасно з іншими надбавками, якщо інше не передбачено законом.

Мінімальні пенсійні гарантії

Окремо діють державні гарантії мінімального розміру пенсій.

Якщо після всіх розрахунків пенсія людини не досягає гарантованого державою рівня, Пенсійний фонд автоматично встановлює доплату до визначеної суми за умови виконання вимог щодо віку та страхового стажу.

При цьому надбавка за особливі заслуги виплачується понад гарантований мінімальний розмір пенсії, тобто не "поглинається" цією гарантією.

Які доплати можна отримувати одночасно

У багатьох випадках пенсіонер може одночасно отримувати:

вікову компенсаційну доплату;

доплату за понаднормовий страховий стаж;

пенсію за особливі заслуги;

підвищення як ветерану війни чи іншій пільговій категорії;

державну доплату до гарантованого мінімального розміру пенсії.

Водночас конкретний перелік виплат залежить від виду пенсії, віку людини, її страхового стажу та спеціального статусу.

Що робити, якщо надбавку не нарахували

Більшість перерахунків Пенсійний фонд проводить автоматично. Проте якщо людина вважає, що має право на доплату, яка не була призначена, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ або подати заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Фахівці перевірять пенсійну справу та, за наявності підстав, проведуть перерахунок.