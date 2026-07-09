Какие прибавки к пенсии можно получать одновременно: полный список доплат в 2026 году

Многие украинцы считают, что к пенсии можно получать только одну доплату. На самом деле, это не так. Законодательство предусматривает несколько видов надбавок и повышений, которые могут начисляться одновременно.
РБК-Украина рассказывает, какие доплаты могут совмещаться, кому они принадлежат и в каких случаях Пенсионный фонд назначает их автоматически.
После достижения определенного возраста, часть пенсионеров получает ежемесячную компенсационную доплату. По состоянию на 2026 год она составляет:
Важно, что эти суммы не прилагаются друг к другу. Например, после достижения 75 лет человек, уже получавший 300 грн, получает лишь разницу до нового размера доплаты.
Если у человека есть страховой стаж, превышающий установленную законом норму, ему начисляется дополнительная выплата.
Для большинства пенсионеров сверхурочной считается стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин (для пенсий, назначенных до октября 2011 года, действуют другие нормы).
За каждый полный год такого стажа пенсия увеличивается на 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году максимальная доплата за один год сверхурочного стажа составляет 25,95 грн.
Некоторые категории граждан имеют право на специальную надбавку за особые заслуги перед государством.
Ее могут получать, в частности:
Размер такой доплаты зависит от статуса и определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Некоторые пенсионеры могут получать прибавку по уходу.
Такое право имеют отдельные категории лиц, в частности граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе в соответствии с законодательством, а также отдельные пенсионеры по возрасту при наличии определенных законом условий.
Для назначения такой выплаты в отдельных случаях необходимо обратиться в Пенсионный фонд с подтверждающими документами.
Дополнительные выплаты могут также устанавливаться лицам, имеющим специальный статус или государственные награды.
Например:
Такие повышения могут выплачиваться одновременно с другими надбавками, если иное не предусмотрено законом.
Отдельно действуют государственные гарантии малого размера пенсий.
Если после всех расчетов пенсия человека не достигает гарантированного государством уровня, Пенсионный фонд автоматически устанавливает доплату к определенной сумме при условии выполнения требований по возрасту и страховому стажу.
При этом надбавка за особые заслуги выплачивается сверх гарантированного минимального размера пенсии, то есть не "поглощается" этой гарантией.
Во многих случаях пенсионер может одновременно получать:
В то же время, конкретный перечень выплат зависит от вида пенсии, возраста человека, его страхового стажа и специального статуса.
Большинство перерасчетов Пенсионный фонд производит автоматически. Однако если человек считает, что имеет право на доплату, не назначенную, он может обратиться в любой сервисный центр ПФУ или подать заявление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.
Специалисты проверят пенсионное дело и при наличии оснований проведут перерасчет.
Напомним, в Украине готовится масштабная пенсионная реформа. Она базируется на трехсложной модели, которая будет включать в себя солидарные выплаты, профессиональные пенсии и систему накоплений.
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