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Які можуть бути наслідки від падіння ракети в Білорусі: думки експертів

Фото: які можуть бути наслідки від падіння ракети в Білорусі: думки експертів (t.me/Hajun_BY)
Автор: Сергій Пишкін

Будь-яка військова ціль на території Білорусі, яка й так допомагає Росії у війні проти України, є легітимною для ЗСУ. Водночас Лукашенко сильно пошкодує, якщо наважиться після цього на відкриті ракетні удари по нашій країні.

Про це в коментарі для РБК-Україна пояснили військові експерти Роман Світан й Владислав Селезньов.

"Навіть якщо це наша ракета, і ми її спеціально відправили її туди на перехоплення російських ракет, ми без проблем мали це право робити. З боку Білорусі до нас ідуть ракети, росіяни заходили, тому для нас будь-яка військова ціль на території Білорусі - це легітимна ціль, ми можемо по ній працювати", - пояснив Світан.

Військовий експерт відзначив, що можливий також варіант, коли саме білоруська ППО збила українську протиракету, давши змогу російській ракеті пройти. Це буде черговим підтвердженням тому, що Білорусь є учасником конфлікту.

"Можна сказати, вони сьогодні були співучасниками ракетного удару по Україні тим, що збили нашу ракету", - додав Світан.

Селезньов, зі свого боку, зауважив, що білоруський диктатор Лукашенко розпрощається з Мозирським нафтопереробним заводом, якщо віддасть наказ щодо ракетних ударів по Україні.

"Але я намагаюся орієнтуватися на офіційні заяви українського Генерального штабу. Поки що немає офіційного підтвердження цього інциденту", - відзначив військовий експерт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час чергового масованого удару Росії по території України, Білорусь заявила про те, що на її території впали уламки нібито української ракети.

Ще пізніше в Білорусі заявили про свою "версію" інциденту, нібито, білоруська ППО збила українську зенітну ракету С-300.

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