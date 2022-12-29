Какие могут быть последствия от падения ракеты в Беларуси: мнения экспертов

"Даже если это наша ракета, и мы ее специально отправили ее туда на перехват российских ракет, мы без проблем имели это право делать. Со стороны Беларуси к нам идут ракеты, россияне заходили, поэтому для нас любая военная цель на территории Беларуси - это легитимная цель, мы можем по ней работать", - пояснил Свитан.

Военный эксперт отметил, что возможен также вариант, когда именно белорусская ПВО сбила украинскую противоракету, позволив российской ракете пройти. Это будет очередным подтверждением тому, что Беларусь является участником конфликта.

"Можно сказать, они сегодня были соучастниками ракетного удара по Украине тем, что сбили нашу ракету", - добавил Свитан.

Селезнев, со своей стороны, отметил, что белорусский диктатор Лукашенко распрощается с Мозырским нефтеперерабатывающим заводом, если отдаст приказ о ракетных ударах по Украине.

"Но я стараюсь ориентироваться на официальные заявления украинского Генерального штаба. Пока нет официального подтверждения этого инцидента", - отметил военный эксперт.