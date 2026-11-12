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Які дрони-розвідники РФ становлять найбільшу загрозу: пояснення експерта

10:38 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: російські дрони-розвідники еволюціонують (t.me/milinua)

За останні роки розвідувальні дрони РФ суттєво еволюціонували. Вони активніше використовують Mesh-мережі та ланцюжки ретрансляції для стабільнішого зв'язку й збільшення дальності роботи.

Про це заявив керівника відділу безпілотних технологій Фонду Сергія Притули Кирило Люков у ексклюзивній колонці для РБК-Україна.

Так, за словами експерта, росіяни удосконалюють оптичні сенсори, що дає змогу вести розвідку з безпечніших для себе дистанцій. Найбільшу загрозу становлять "Орлан-10" і "Орлан-30" із бензиновими двигунами та радіусом дії понад 150 км.

Zala і Supercam завдяки якісній оптиці працюють як цілевказівники для баражуючих боєприпасів типу "Ланцет". Є й масові тактичні розвідники, як-от "Князь Вєщій Олег". Спільна тенденція очевидна: ворожі безпілотники стають складнішими цілями й дозволяють противнику діяти на більшій глибині.

Водночас Силам оборони доводиться враховувати ще одну загрозу – ворожі дрони-перехоплювачі. Вони полюють на українські безпілотники, зокрема розвідувальні. І що дорожчий комплекс, то відчутнішою стає втрата для підрозділу.

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Також ми писали, що українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".

Окрім того, Росіяни суттєво доопрацювали безпілотні апарати "Гербера", які тепер можуть долати відстань до 1200 кілометрів та нести збільшений боєзаряд.

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