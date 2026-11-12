Какие дроны-разведчики РФ представляют наибольшую угрозу: объяснение эксперта

Так, по словам эксперта, россияне совершенствуют оптические сенсоры, что позволяет вести разведку с более безопасных для себя дистанций. Наибольшую угрозу представляют "Орлан-10" и "Орлан-30" с бензиновыми двигателями и радиусом более 150 км.

Zala и Supercam благодаря качественной оптике работают как целеуказатели для баражирующих боеприпасов типа "Ланцет". Есть и массовые тактические разведчики, например "Князь Вещий Олег". Общая тенденция очевидна: враждебные беспилотники становятся более сложными целями и позволяют противнику действовать на большей глубине.

В то же время Силам обороны приходится учитывать еще одну угрозу – вражеские дроны-перехватчики. Они охотятся за украинскими беспилотниками, в том числе разведывательными. И чем более дорогой комплекс, тем ощутимее становится потеря для подразделения.

Ранее РБК-Украина писала, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.