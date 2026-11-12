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Какие дроны-разведчики РФ представляют наибольшую угрозу: объяснение эксперта

10:38 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: российские дроны-разведчики эволюционируют (t.me/milinua)

В последние годы разведывательные дроны РФ существенно эволюционировали. Они более активно используют Mesh-сети и цепочки ретрансляции для более стабильной связи и увеличения дальности работы.

Об этом заявил руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергей Притул Кирилл Люков в эксклюзивной колонке для РБК-Украина.

Так, по словам эксперта, россияне совершенствуют оптические сенсоры, что позволяет вести разведку с более безопасных для себя дистанций. Наибольшую угрозу представляют "Орлан-10" и "Орлан-30" с бензиновыми двигателями и радиусом более 150 км.

Zala и Supercam благодаря качественной оптике работают как целеуказатели для баражирующих боеприпасов типа "Ланцет". Есть и массовые тактические разведчики, например "Князь Вещий Олег". Общая тенденция очевидна: враждебные беспилотники становятся более сложными целями и позволяют противнику действовать на большей глубине.

В то же время Силам обороны приходится учитывать еще одну угрозу – вражеские дроны-перехватчики. Они охотятся за украинскими беспилотниками, в том числе разведывательными. И чем более дорогой комплекс, тем ощутимее становится потеря для подразделения.

Ранее РБК-Украина писала, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.

Также мы писали, что украинское ПВО увеличивает процент сбивания российских реактивных ударных дронов. Сейчас средним показателем почти 60% уничтоженных "Гераней-4".

Кроме того, Россияне существенно доработали беспилотные аппараты "Гербера", которые теперь могут преодолевать расстояние до 1200 километров и нести увеличенный боезаряд.

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