Які документи потрібні для виїзду за кордон на автомобілі: пояснення Мінреінтеграції

При перетині держкордону на власному автомобілі водієві потрібно мати такі документи:

водійське посвідчення міжнародного зразка;

техпаспорт;

розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

міжнародну страховку "Зелена картка". Поліс можна оформити за посиланням.

Якщо ж за кермом перебуває не власник автомобіля, потрібно додатково мати:

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

або тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.

Нагадаємо, українці можуть відновити чи обміняти водійські права за допомогою Електронного кабінету.

Окрім того, в Україні тепер можна оформляти електронне водійське посвідчення, не роблячи при цьому пластикове.

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