Які документи потрібні для виїзду за кордон на автомобілі: пояснення Мінреінтеграції

Водіям для виїзду за кордон на власному автомобілі необхідно мати при собі водійське посвідчення міжнародного зразка, техпаспорт та ще низку інши документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
При перетині держкордону на власному автомобілі водієві потрібно мати такі документи:
Якщо ж за кермом перебуває не власник автомобіля, потрібно додатково мати:
Нагадаємо, українці можуть відновити чи обміняти водійські права за допомогою Електронного кабінету.
Окрім того, в Україні тепер можна оформляти електронне водійське посвідчення, не роблячи при цьому пластикове.
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