Какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле: объяснение Минреинтеграции

Водителям для выезда за границу на собственном автомобиле необходимо иметь при себе водительское удостоверение международного образца, техпаспорт и ряд других документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
При пересечении госграницы на собственном автомобиле водителю нужно иметь следующие документы:
Если же за рулем находится не владелец автомобиля, нужно дополнительно иметь:
Напомним, украинцы могут восстановить или обменять водительские права с помощью электронного кабинета.
Кроме того, в Украине теперь можно оформлять электронное водительское удостоверение, не делая при этом пластиковое.
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