Какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле: объяснение Минреинтеграции

При пересечении госграницы на собственном автомобиле водителю нужно иметь следующие документы:

водительское удостоверение международного образца;

техпаспорт;

опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

международную страховку "Зеленая карта". Полис можно оформить по ссылке.

Если же за рулем находится не владелец автомобиля, нужно дополнительно иметь:

доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

или временный регистрационный талон на право управления машиной.

Напомним, украинцы могут восстановить или обменять водительские права с помощью электронного кабинета.

Кроме того, в Украине теперь можно оформлять электронное водительское удостоверение, не делая при этом пластиковое.

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