Відновити водійські права знову стало простіше. В МВС розповіли подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України в Telegram.

Сервісні центри МВС відновили процедуру обміну і відновлення посвідчення водія онлайн в Електронному кабінеті.

Для оформлення заявки на нове посвідчення достатньо лише у смартфоні чи на своєму комп’ютері авторизуватися в Електронному кабінеті водія та заповнити всі необхідні поля форми, після чого слід обрати яким чином ви бажаєте отримати документ.

Тривалість надання послуги становитиме до 10 днів.

Проте в міністерстві наголосили, що як тільки ви оформите заявку на обмін або відновлення посвідчення, ваше старе посвідчення зникне з Електронного кабінету та застосунку "Дія", а з'явиться вже після особистого отримання документа.