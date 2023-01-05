Відновити водійські права знову стало простіше. В МВС розповіли подробиці
Відсьогодні українці знову зможуть відновити чи обміняти водійські права за допомогою Електронного кабінету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України в Telegram.
Сервісні центри МВС відновили процедуру обміну і відновлення посвідчення водія онлайн в Електронному кабінеті.
Для оформлення заявки на нове посвідчення достатньо лише у смартфоні чи на своєму комп’ютері авторизуватися в Електронному кабінеті водія та заповнити всі необхідні поля форми, після чого слід обрати яким чином ви бажаєте отримати документ.
Тривалість надання послуги становитиме до 10 днів.
Проте в міністерстві наголосили, що як тільки ви оформите заявку на обмін або відновлення посвідчення, ваше старе посвідчення зникне з Електронного кабінету та застосунку "Дія", а з'явиться вже після особистого отримання документа.
Нагадаємо, в одній з країн ЄС термін дії водійських прав для українців продовжили на 2 роки.
Раніше ми писали, що в Україні дозволили оформляти лише електронне водійське посвідчення не роблячи при цьому пластикове.
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