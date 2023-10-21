Які документи потрібні для проходження ВЛК: повний список

Військовозобов'язаним чоловікам та бійцям, які вже стали до лав армії, для проходження військово-лікарських комісій потрібна низка документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Для проходження ВЛК у воєнний час треба мати з собою такі документи:
Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, але завірені посадовими особами та печаткою військової частини.
У Міноборони також радять звертатися на "гарячу лінію", якщо виникли питання у роботі ВЛК: 0800 500 442 та turbota.mil.gov.ua.
Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.
Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.
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