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Какие документы нужны для прохождения ВВК: полный список

Фото: украинцам напомнили, какие документы нужны для прохождения ВВК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанным мужчинам и бойцам, уже ставшим в ряды армии, для прохождения военно-врачебных комиссий нужен ряд документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:

  • направление на медицинский осмотр ВВК;
  • медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
  • удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  • медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
  • служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
  • оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае (при наличии);
  • удостоверение УБД (при наличии);
  • выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий.

Выписки могут быть в виде ксерокопий, но заверены должностными лицами и печатью воинской части.

В Минобороны также советуют обращаться на "горячую линию", если возникли вопросы в работе ВВК: 0800 500 442 и turbota.mil.gov.ua.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

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