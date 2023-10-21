Какие документы нужны для прохождения ВВК: полный список

Для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:

направление на медицинский осмотр ВВК;

медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае (при наличии);

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий.

Выписки могут быть в виде ксерокопий, но заверены должностными лицами и печатью воинской части.

В Минобороны также советуют обращаться на "горячую линию", если возникли вопросы в работе ВВК: 0800 500 442 и turbota.mil.gov.ua.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.