Які документи про освіту є у "Дії" та що робити, якщо не "підтягує": пояснення

Нещодавно застосунок "Дія" почав "підтягувати" документи про освіту. Це допомагає уникнути роботи зі ксерокопіями, або ж може врятувати у разі втрати, наприклад, диплому.
Про те, які документи про освіту можна "підтягнути" у застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.
В першу чергу варто пояснити, що "Дія" автоматично підтягує документи про освіту, якщо інформація про них є у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Серед документів, які відображаються:
Дипломи:
Атестат про повну загальну середню освіту (з 2000 до 2019 року).
Свідоцтва:
Водночас реєстри не містять інформацію щодо:
В першу чергу необхідно перевірити інформацію про документ у реєстрі за посиланням. Якщо ж він є у реєстрі, тоді необхідно звернутись до закладу освіти, який видав його, щоб внести документ до картки особи в ЄДЕБО.
"Дія" постійно удосконалюється та додає нові корисні послуги. Загалом застосунок, як й згадувалось вище, допомагає уникнути нудної роботи з копіями та заощадити час на походах до, наприклад, держустанов завдяки функції "шерингу". Як приклад, в застосунку можна актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади, або ж придбати облігації, аби підтримати економіку країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.