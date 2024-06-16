Какие документы об образовании есть в "Дія" и что делать, если не "подтягивает": объяснение

Недавно приложение "Дія" начало "подтягивать" документы об образовании. Это помогает избежать работы с ксерокопиями, или же может спасти в случае потери, например, диплома.
О том, какие документы об образовании можно "подтянуть" в приложении "Дія" - в материале РБК-Украина.
В первую очередь стоит объяснить, что "Дія" автоматически подтягивает документы об образовании, если информация о них есть в Реестре документов об образовании ЕГЭБО. Среди документов, которые отображаются:
Дипломы:
Аттестат о полном общем среднем образовании (с 2000 до 2019 года).
Свидетельства:
В то же время реестры не содержат информацию о:
В первую очередь необходимо проверить информацию о документе в реестре по ссылке. Если же он находится в реестре, тогда необходимо обратиться в учебное заведение, которое выдало его, чтобы внести документ в карточку лица в ЕГЕБО.
"Дія" постоянно совершенствуется и добавляет новые полезные услуги. В целом приложение, как и упоминалось выше, помогает избежать скучной работы с копиями и сэкономить время на походах в, например, госучреждения благодаря функции "шеринга". Как пример, в приложении можно актуализировать данные в Реестре территориального общества или приобрести облигации, чтобы поддержать экономику страны.
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