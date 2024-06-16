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Какие документы об образовании есть в "Дія" и что делать, если не "подтягивает": объяснение

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно приложение "Дія" начало "подтягивать" документы об образовании. Это помогает избежать работы с ксерокопиями, или же может спасти в случае потери, например, диплома.

О том, какие документы об образовании можно "подтянуть" в приложении "Дія" - в материале РБК-Украина.

В первую очередь стоит объяснить, что "Дія" автоматически подтягивает документы об образовании, если информация о них есть в Реестре документов об образовании ЕГЭБО. Среди документов, которые отображаются: 

Дипломы:

  • с 2000 года: квалифицированного рабочего, младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра;
  • с 2021 года: профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра;
  • с 2022 года: доктора философии/доктора искусства.

Аттестат о полном общем среднем образовании (с 2000 до 2019 года).

Свидетельства:

  • с 2000 года: о базовом среднем образовании;
  • с 2019 года: о полном общем среднем образовании;
  • с 2000 года: о присвоении (повышении) рабочей квалификации.

 В то же время реестры не содержат информацию о: 

  • документах об образовании, которые были выданы до 2000 года; 
  • выпускниках военных заведений высшего (профессионального предвысшего) образования и военных учебных подразделений заведений высшего (профессионального предвысшего) образования; 
  • дипломах о переподготовке, которые были выданы до 2016 года; 
  • дипломах кандидатов наук и докторов наук;
  • дипломах докторов философии, выданных до 2022 года.

Что делать, если документ не "подтягивает"

В первую очередь необходимо проверить информацию о документе в реестре по ссылке. Если же он находится в реестре, тогда необходимо обратиться в учебное заведение, которое выдало его, чтобы внести документ в карточку лица в ЕГЕБО.

Услуги в "Дія"

"Дія" постоянно совершенствуется и добавляет новые полезные услуги. В целом приложение, как и упоминалось выше, помогает избежать скучной работы с копиями и сэкономить время на походах в, например, госучреждения благодаря функции "шеринга". Как пример, в приложении можно актуализировать данные в Реестре территориального общества или приобрести облигации, чтобы поддержать экономику страны.

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