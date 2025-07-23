Які абрикоси краще купувати: 4 найсмачніші сорти, які підійдуть для всього

Чому абрикоси такі корисні?

Абрикоси - це справжня вітамінна бомба, що ідеально підходить для підтримки здоров'я влітку. Вони багаті на:

Бета-каротин (провітамін А). Незамінний для гострого зору, здорової шкіри та сильного імунітету. Саме він надає абрикосам яскраво-помаранчевого кольору.

Незамінний для гострого зору, здорової шкіри та сильного імунітету. Саме він надає абрикосам яскраво-помаранчевого кольору. Вітамін С. Потужний антиоксидант, що зміцнює імунітет та допомагає боротися із запаленнями.

Потужний антиоксидант, що зміцнює імунітет та допомагає боротися із запаленнями. Калій. Важливий для нормальної роботи серцево-судинної системи та підтримки водного балансу в організмі.

Важливий для нормальної роботи серцево-судинної системи та підтримки водного балансу в організмі. Харчові волокна. Покращують травлення, сприяють виведенню токсинів та допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Покращують травлення, сприяють виведенню токсинів та допомагають контролювати рівень цукру в крові. Залізо. Необхідне для профілактики анемії та транспортування кисню в крові.

Регулярне вживання абрикосів сприяє покращенню травлення, зміцненню імунітету, здоров'ю очей і шкіри, а також загальному зміцненню організму.

Як обрати ідеальні абрикоси: основні критерії

При виборі абрикосів звертайте увагу на такі ознаки:

Колір. Стиглий абрикос має насичений помаранчевий або жовто-оранжевий колір, іноді з червонуватим рум'янцем. Уникайте фруктів із зеленими плямами - вони недостиглі.

Стиглий абрикос має насичений помаранчевий або жовто-оранжевий колір, іноді з червонуватим рум'янцем. Уникайте фруктів із зеленими плямами - вони недостиглі. Запах. Абрикоси повинні мати солодкий, приємний, характерний аромат. Відсутність запаху або кислий запах свідчить про низьку якість або зіпсованість.

Абрикоси повинні мати солодкий, приємний, характерний аромат. Відсутність запаху або кислий запах свідчить про низьку якість або зіпсованість. М'якість. На дотик абрикос має бути м'яким, але пружним. Занадто тверді фрукти ще не дозріли, а занадто м'які можуть бути перестиглими або зіпсованими.

На дотик абрикос має бути м'яким, але пружним. Занадто тверді фрукти ще не дозріли, а занадто м'які можуть бути перестиглими або зіпсованими. Шкірка. Поверхня повинна бути цілісною, без вм'ятин, тріщин, темних плям або ознак гнилі. Невеликі чорні крапки можуть бути нормою для деяких сортів, але великі плями вказують на псування.

Поверхня повинна бути цілісною, без вм'ятин, тріщин, темних плям або ознак гнилі. Невеликі чорні крапки можуть бути нормою для деяких сортів, але великі плями вказують на псування. Ніжка. Якщо плодоніжка відсутня, переконайтеся, що місце її кріплення не пошкоджене.

Найпопулярніші та найкорисніші сорти абрикосів

Сортів абрикосів існує безліч, але деякі з них особливо цінуються за смакові якості та поживну цінність.

"Краснощокий"

Цей сорт абрикосів був виведений у Нікітському ботанічному саду в 1947 році і досі залишається одним з найпопулярніших.

Його плоди великі, зазвичай важать 40-55 г, мають яйцеподібну або округло-плескату форму.

Шкірка у "Краснощокого" щільна, але тонка, оксамитова на дотик, золотисто-оранжевого кольору з характерним розмитим червоним рум'янцем.

М'якуш цих абрикосів помаранчевий, щільний і дуже соковитий, з приємним кисло-солодким смаком та вираженим абрикосовим ароматом. Кісточка у них досить велика і легко відділяється від м'якоті.

"Краснощокий" є універсальним сортом: він ідеальний для вживання у свіжому вигляді, а також чудово підходить для приготування варення, цукатів, кураги, джемів, компотів та соків з м'якоттю. Крім того, плоди цього сорту добре переносять транспортування.

Абрикос "Краснощокий" (фото: sadco.com.ua)

"Мелітопольський ранній"

Цей український сорт, виведений селекціонерами в Мелітополі, відомий своїм раннім дозріванням.

Плоди "Мелітопольського раннього" середнього розміру, вагою 30-45 г, хоча при правильному догляді можуть сягати й 55-65 г. Вони мають широкоовальну форму, трохи сплюснуті з боків, і забарвлені у золотисто-помаранчевий колір, часто з легким малиновим рум'янцем.

Шкірка тонка та оксамитова. М'якуш помаранчевий, соковитий, середньої щільності, вирізняється приємним винно-солодким смаком та яскраво вираженим абрикосовим ароматом. Кісточка у них середньої величини і не завжди легко відділяється від м'якоті.

Завдяки своєму ранньому дозріванню та відмінній транспортабельності, цей сорт дуже цінується як для комерційного вирощування, так і для свіжого споживання. Він також добре підходить для консервації.

Абрикос "Мелітопольський ранній" (фото: dobrodar.ua)

"Ананасний" ("Шалах")

Сорт "Ананасний", також поширений під назвою "Шалах", є досить популярним завдяки своїм унікальним смаковим якостям.

Його плоди великі, зазвичай вагою 50-80 г, овально-яйцеподібної або неправильно-округлої форми. Шкірка у них матова, оксамитова, від кремово-білого до світло-жовтого або золотистого кольору, іноді з легким рум'янцем на сонячній стороні.

М'якуш світло-жовтий або кремовий, надзвичайно соковитий і ніжний, буквально тане в роті. Він має витончений солодкий смак з характерним легким ананасовим ароматом. Кісточка невелика і дуже добре відділяється від м'якоті.

Цей сорт ідеальний для споживання у свіжому вигляді, а також чудово підходить для приготування десертів, соків та сушіння.

Абрикос "Ананасний" (фото: drevolaz.com.ua)

"Харгранд"

Це канадський сорт абрикосів, який дозріває пізніше. Він був отриманий шляхом схрещування сортів Y51092 та NJA-1. Плоди цього сорту дуже великі, їхня маса може коливатися від 60-70 г до вражаючих 120-150 г. Вони мають овальну форму, злегка сплюснуті з боків.

Шкірка гладка, ніжно-оранжева, іноді з невеликим рум'янцем та поодинокими червоними крапками. М'якуш світло-оранжевий, досить щільний, маслянистий і помірно соковитий.

Смак гармонійний, з приємним ароматом і легкою кислинкою. Завдяки великому розміру, щільній м'якоті та гарній транспортабельності, "Харгранд" ідеально підходить для продажу, споживання у свіжому вигляді, а також для різних видів переробки, зокрема для сушіння (виробництва кураги). Сорт відомий своєю високою та регулярною врожайністю.

Абрикос "Харгранд" (фото: sadco.com.ua)

Важливо: обираючи абрикоси, пам'ятайте, що найкориснішими будуть ті, що вирощені без надмірної кількості хімікатів та зібрані в сезон.