Які абрикоси категорично не можна купувати: ці 4 ознаки мають вас насторожити

Абрикоси - соковиті, ароматні й дуже корисні фрукти, які містять вітаміни A, C, калій, клітковину та антиоксиданти. Але не всі абрикоси однаково безпечні для споживання. Деякі плоди можуть завдати шкоди здоров’ю.

РБК-Україна розповідає, які ознаки на цих фруктах мають вас насторожити.

Які абрикоси не слід купувати

Плід із чорними або темними плямами

Якщо на шкірці абрикоса є темні, вологі або плісняві плями - це ознака грибкової інфекції або гниття. Такі фрукти можуть містити мікотоксини - шкідливі речовини, які викликають отруєння та навіть алергічні реакції.

Ненатуральний блиск або липкість

Абрикоси не повинні бути занадто блискучими або липкими на дотик. Часто це означає, що плід обробили хімікатами чи воском для покращення зовнішнього вигляду. Такі добавки можуть викликати подразнення шлунка або шкіри, особливо у дітей.

Занадто м’які або з тріщинами

Перезрілі плоди з тріщинами або "ватною" текстурою - ще один тривожний сигнал. Усередині таких абрикосів уже відбуваються процеси бродіння, а волога тріщина - прямий шлях для бактерій. Їхній смак буде неприємним, а вживання може спричинити розлад травлення.

Занадто тверді, зеленкуваті плоди

Навпаки, недозрілі абрикоси часто мають гіркуватий присмак, а деякі сорти в незрілому стані містять високий рівень кислот, що можуть подразнювати слизову оболонку шлунка. Якщо плід дуже твердий і зелений - краще не ризикувати.

Найкраще купувати абрикоси на сертифікованих ринках або в магазинах із перевіреною репутацією. Обирайте плоди середньої м’якості, з рівномірним забарвленням і без пошкоджень.

Як обрати гарні абрикоси

Щоб вибрати найкращі абрикоси, зверніть увагу на їх колір, запах, текстуру та відсутність пошкоджень. Стиглі абрикоси повинні мати яскравий колір, характерний солодкий аромат, пружну, але не м'яку шкірку, і бути без плям, тріщин або гнилі.