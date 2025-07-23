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Какие абрикосы лучше покупать: 4 самых вкусных сорта, которые подойдут для всего

Сорта абрикосов, которые стоит попробовать в этом сезоне (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сезон абрикосов в разгаре, и это прекрасная возможность насладиться этими солнечными фруктами. Но как среди разнообразия сортов выбрать не только вкусные, но и самые полезные абрикосы?

РБК-Украина подготовило гид, который поможет вам сделать правильный выбор на рынке или в магазине.

Почему абрикосы так полезны?

Абрикосы - это настоящая витаминная бомба, идеально подходящая для поддержания здоровья летом. Они богаты на:

  • Бета-каротин (провитамин А). Незаменим для острого зрения, здоровой кожи и сильного иммунитета. Именно он придает абрикосам ярко-оранжевый цвет.
  • Витамин С. Мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и помогающий бороться с воспалениями.
  • Калий. Важный для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и поддержания водного баланса в организме.
  • Пищевые волокна. Улучшают пищеварение, способствуют выведению токсинов и помогают контролировать уровень сахара в крови.
  • Железо необходимо для профилактики анемии и транспортировки кислорода в крови.

Регулярное употребление абрикосов способствует улучшению пищеварения, укреплению иммунитета, здоровью глаз и кожи, а также общему укреплению организма.

Как выбрать идеальные абрикосы: основные критерии

При выборе абрикосов обращайте внимание на такие признаки:

  • Цвет. Спелый абрикос имеет насыщенный оранжевый или желто-оранжевый цвет, иногда с красноватым румянцем. Избегайте фруктов с зелеными пятнами - они недозрелые.
  • Запах. Абрикосы должны иметь сладкий, приятный, характерный аромат. Отсутствие запаха или кислый запах свидетельствует о низком качестве или испорченности.
  • Мягкость. На ощупь абрикос должен быть мягким, но упругим. Слишком твердые фрукты еще не созрели, а слишком мягкие могут быть перезрелыми или испорченными.
  • Кожура. Поверхность должна быть целостной, без вмятин, трещин, темных пятен или признаков гнили. Небольшие черные точки могут быть нормой для некоторых сортов, но большие пятна указывают на порчу.
  • Ножка. Если плодоножка отсутствует, убедитесь, что место ее крепления не повреждено.

Самые популярные и полезные сорта абрикосов

Сортов абрикосов существует множество, но некоторые из них особенно ценятся за вкусовые качества и питательную ценность.

"Краснощекий"

Этот сорт абрикосов был выведен в Никитском ботаническом саду в 1947 году и до сих пор остается одним из самых популярных.

Его плоды крупные, обычно весят 40-55 г, имеют яйцевидную или округло-приплюснутую форму.

Кожура у "Краснощекого" плотная, но тонкая, бархатистая на ощупь, золотисто-оранжевого цвета с характерным размытым красным румянцем.

Мякоть этих абрикосов оранжевая, плотная и очень сочная, с приятным кисло-сладким вкусом и выраженным абрикосовым ароматом. Косточка у них довольно крупная и легко отделяется от мякоти.

"Краснощекий" является универсальным сортом: он идеален для употребления в свежем виде, а также прекрасно подходит для приготовления варенья, цукатов, кураги, джемов, компотов и соков с мякотью. Кроме того, плоды этого сорта хорошо переносят транспортировку.

Абрикос "Краснощекий" (фото: sadco.com.ua)

"Мелитопольский ранний"

Этот украинский сорт, выведенный селекционерами в Мелитополе, известен своим ранним созреванием.

Плоды "Мелитопольского раннего" среднего размера, весом 30-45 г, хотя при правильном уходе могут достигать и 55-65 г. Они имеют широкоовальную форму, немного сплюснутые по бокам, и окрашены в золотисто-оранжевый цвет, часто с легким малиновым румянцем.

Кожура тонкая и бархатистая. Мякоть оранжевая, сочная, средней плотности, отличается приятным винно-сладким вкусом и ярко выраженным абрикосовым ароматом. Косточка у них средней величины и не всегда легко отделяется от мякоти.

Благодаря своему раннему созреванию и отличной транспортабельности, этот сорт очень ценится как для коммерческого выращивания, так и для свежего потребления. Он также хорошо подходит для консервации.

Абрикос "Мелитопольский ранний" (фото: dobrodar.ua)

"Ананасный" ("Шалах")

Сорт "Ананасный", также распространенный под названием "Шалах", является достаточно популярным благодаря своим уникальным вкусовым качествам.

Его плоды крупные, обычно весом 50-80 г, овально-яйцевидной или неправильно-округлой формы. Кожура у них матовая, бархатистая, от кремово-белого до светло-желтого или золотистого цвета, иногда с легким румянцем на солнечной стороне.

Мякоть светло-желтая или кремовая, необычайно сочная и нежная, буквально тает во рту. Она имеет утонченный сладкий вкус с характерным легким ананасовым ароматом. Косточка небольшая и очень хорошо отделяется от мякоти.

Этот сорт идеален для потребления в свежем виде, а также прекрасно подходит для приготовления десертов, соков и сушки.

Абрикос "Ананасный" (фото: drevolaz.com.ua)

"Харгранд"

Это канадский сорт абрикосов, который созревает позже. Он был получен путем скрещивания сортов Y51092 и NJA-1. Плоды этого сорта очень крупные, их масса может колебаться от 60-70 г до впечатляющих 120-150 г. Они имеют овальную форму, слегка сплюснутые по бокам.

Кожура гладкая, нежно-оранжевая, иногда с небольшим румянцем и одиночными красными точками. Мякоть светло-оранжевая, достаточно плотная, маслянистая и умеренно сочная.

Вкус гармоничный, с приятным ароматом и легкой кислинкой. Благодаря большому размеру, плотной мякоти и хорошей транспортабельности, "Харгранд" идеально подходит для продажи, потребления в свежем виде, а также для различных видов переработки, в частности для сушки (производства кураги). Сорт известен своей высокой и регулярной урожайностью.

Абрикос "Харгранд" (фото: sadco.com.ua)

Важно: выбирая абрикосы, помните, что самыми полезными будут те, что выращены без чрезмерного количества химикатов и собраны в сезон.

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При написании материала использовались следующие источники: Гарвардская школа общественного здоровья, магазины саженцев плодово-ягодных деревьев и кустов ДоброДар и Biosad.

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