Більше ніяких зіпсованих абрикосів. Ось як правильно їх зберігати

Купивши стиглі абрикоси, ми часто стикаємося з проблемою: вже за кілька днів вони втрачають свою пружність, стають м'якими і можуть швидко псуватися.

Як зберегти цю літню насолоду свіжою та смачною якомога довше, розповідає РБК-Україна.

Як правильно обрати абрикоси?

Усе починається ще в магазині чи на ринку. Здатність абрикосів до зберігання значною мірою залежить від того, наскільки правильно ви їх обрали:

Обирайте стиглі, але не перестиглі

Шукайте фрукти з яскравим, рівномірним кольором (від золотистого до помаранчевого) і легким, приємним ароматом. Вони мають бути м'якими на дотик, але пружними. Уникайте абрикосів із темними плямами, вм'ятинами або ознаками гниття.

Уникайте твердих і зелених

Хоча абрикоси дозрівають після збирання, надто зелені фрукти можуть ніколи не набрати повного смаку і соковитості. Якщо ви купуєте їх наперед, обирайте ті, що вже починають м'якшати.

Перевіряйте шкірку

Шкірка має бути гладенькою, без тріщин і пошкоджень, адже будь-яке пошкодження - це ворота для бактерій і швидкого псування.

Де краще за все зберігати абрикоси?

Найчастіше питання: чи потрібно класти абрикоси в холодильник? Відповідь залежить від їхньої зрілості та ваших планів:

Для недозрілих абрикосів (дозрівання):

Якщо ви купили трохи недозрілі абрикоси, залиште їх при кімнатній температурі (бажано в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів).

Розкладіть їх в один шар у паперовому пакеті або на тарілці, щоб забезпечити доступ повітря. Паперовий пакет допоможе прискорити дозрівання, вловлюючи газ етилен, який виділяють фрукти.

Регулярно перевіряйте їх, поки вони не досягнуть бажаної стиглості.

Для стиглих абрикосів (зберігання):

Холодильник

Після того, як абрикоси дозріли, перемістіть їх до холодильника. Холод уповільнить процес дозрівання та псування.

Не мийте абрикоси перед зберіганням

Волога сприяє розвитку цвілі. Мийте їх безпосередньо перед вживанням.

Зберігайте в контейнері з вентиляцією або паперовому пакеті

Це допоможе уникнути надмірної вологи. Не використовуйте герметичні пластикові пакети, оскільки вони утримують вологу і можуть прискорити гниття.

Відділяйте від інших фруктів

Абрикоси, як і багато інших фруктів (яблука, банани, груші), виділяють етилен. Зберігання поруч із ними прискорить дозрівання та псування інших фруктів. Краще тримати їх окремо.

Термін зберігання в холодильнику

Стиглі абрикоси можуть зберігатися в холодильнику до 5-7 днів.

Що робити, якщо абрикоси вже надто м'які?

Навіть якщо абрикоси втратили свою пружність, це не привід їх викидати! Їх можна чудово використати: