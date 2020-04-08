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КГГА расторгла договор на закупку камер для измерения температуры

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 12:36
КГГА расторгла договор на закупку камер для измерения температуры
Иллюстративное фото (flickr)

Государственная аудиторская служба выявила нарушения при проведении закупки

Киевская городская государственная администрация расторгла договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу портала публичных закупок Prozorro в Facebook.

Отмечается, что подчиненное КГГА коммунальное предприятие "Информатика" провело закупку камер без тендера, в рамках борьбы с COVID-19. Однако, такие камеры не подпадают под перечень товаров противоэпидемического характера, определенного Кабинетом министров.

"Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба Украины - и подтвердила нарушения. И вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить", - говорится в сообщении.

Стоимость камер, которые планировал закупить Киев - почти 65 млн гривен, что равняется 7% от всех расходов Украины на закупки для противодействия COVID-19 за 2 недели, отметили в Prozorro.

Напомним, ранее стало известно, что КГГА планирует закупить 400 видеокамер марки Hikvision с функцией термального скрининга и распознавания лиц. Камеры должны были установить до 25 апреля.

По состоянию на 12:00 8 апреля, в Киеве зарегистрировано 294 случая заражения коронавирусом. За сутки число заболевших выросло на 15 человек. В целом в Украине коронавирусом заразились 1668 граждан. За сутки было зафиксировано 206 случаев инфицирования.

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