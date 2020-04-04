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Киев купил 400 видеокамер для измерения температуры и наблюдения

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 09:28
Киев купил 400 видеокамер для измерения температуры и наблюдения
Фото: камеры наблюдения (из открытых источников)

Данные будут передавать полиции

Киевская городская госадминистрация (КГГА) купила 400 видеокамер так называемого термального скрининга в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro.

Отмечается, что камеры будут измерять температуру тела, а также распознавать лица. Полученные данные будут передавать полиции.

Согласно данным Prozorro, столица должна получить 400 видеокамер марки Hikvision так называемого термального скрининга. Стоимость одного устройства - 125 000 грн без налога на добавленную стоимость (НДС). Общая сумма договора - более 54 млн грн без НДС (почти 65 млн - с НДС). Камеры должны быть установить до 25 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве бригады медиков начали тестировать жителей на дому. Они будут выезжать только к людям с подозрением на коронавирус исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве стартовало обязательное тестирование всех пациентов с воспалением легких. В ближайшее время на коронавирус проверят почти 400 киевлян.

Отметим, в Украине количество случаев коронавируса перевалило за тысячу.

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