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В КГГА рассказали, сколько киевлян проверяют на заражение коронавирусом

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:36
В КГГА рассказали, сколько киевлян проверяют на заражение коронавирусом
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего сейчас протестировано 1437 жителей Киева

Еще более тридцати киевлян проверяют на заболевание коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всего протестировано 1437 жителей столицы.

"Сегодня мы получили от лабораторного центра Минздрава Украины еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Заболели одна женщина 35-ти лет и пятеро мужчин от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один дома на самоизоляции. Один военнослужащий - в военный госпиталь. Сегодня экспресс-тестами и лабисследованиями протестировано 1437 киевлян. Киевский городской центр Минздрава Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще более 30 человек", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве число зараженных новым коронавирусом выросло до 40 человек.

Как писало РБК-Украина, в стране за ночь число зараженных коронавирусом возросло до 156, согласно данным Минздрав.

Так, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

В Украине заразился коронавирусом военный пенсионер Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 40
Новости Украины КиевВиталий КличкоКиевКоронавирус
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