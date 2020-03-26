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У КМДА розповіли, скільки киян перевіряють на зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 12:36
У КМДА розповіли, скільки киян перевіряють на зараження коронавірусом
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього зараз протестовано 1437 мешканців Києва

Ще понад тридцять киян перевіряють на захворювання коронавірусом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, усього протестовано 1437 мешканців столиці.

"Сьогодні ми отримали від лабораторного центру МОЗ України ще шість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли одна жінка 35-ти років і п'ятеро чоловіків від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані до Олександрівської лікарні, один вдома на самоізоляції. Один військовослужбовець - до військового госпіталю. Сьогодні експрес-тестами та лабдослідженнями протестовано 1437 киян. Київський міський центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу ще понад 30 осіб", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Києві число заражених новим коронавірусів зросла до 40 осіб.

Як писало РБК-Україна, в країні за ніч число заражених коронавірусом зросло до 156, згідно з даними МОЗ.

Так, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що число смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічним через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак зараз його поширення ще можна локалізувати.

В Україні заразився коронавірусом військовий пенсіонер Число заражених коронавірусом у Києві зросло до 40
Новини України КиївВіталий КличкоКиївКоронавірус
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