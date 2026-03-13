Кешбек на пальне обмежать лімітом: в уряді пояснили, як це працюватиме

19:16 13.03.2026 Пт
2 хв
За пальне українці зможуть повернути обмежену суму
aimg Олена Чупровська
Фото: кешбек на пальне матиме обмеження (Getty Images)

Уряд планує запровадити обмеження на кешбек за пальне. Водії зможуть отримати в місяць лише фіксовану суму, незалежно від обсягів придбаного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар комунікаційника Кабміну Івана Пальчевського під дописом у Facebook.

Читайте також: Кешбек за пальне: у Мінекономіки сказали, на що можна буде витратити

"От чудовий приклад різниці між своїми грошима і чужими. Майже всі банки обмежують кешбек 500 грн/міс. Бо це свої гроші", - написав у Фейсбуці Гліб Вишлінський, керівник Центру економічної стратегії.

Він припустив, що уряд має на меті без обмежень субсидувати пальне "нещасним власникам багатолітрових тачок". За його словами, "бо це чужі гроші".

"За цією програмою планується обмеження 1000 грн на споживача на місяць", - написав у відповідь Іван Пальчевський.

Програма працюватиме до 1 травня. Кешбек нараховуватимуть на всіх АЗС, які приєднаються до неї.

Скільки повернуть за пальне

Програма передбачає такі відсотки кешбеку:

  • 15% - за дизельне пальне
  • 10% - за бензин
  • 5% - за автогаз.

Чому уряд впровадив кешбек на пальне

Через війну в Ірані ціни на пальне в Україні різко зросли. Бензин і дизель суттєво подорожчали на АЗС - 13 березня дизпаливо сягнуло в ціні 82 гривні за літр.

Попри це, Уряд не поспішає зупиняти це зростання шляхом зниження податків на пальне.

У Кабміні пояснили: скорочення акцизів і ПДВ на паливо вдарить по держбюджету, який і так працює в умовах війни. Натомість владою було обрано інший шлях - компенсувати частину витрат водіям через кешбек.

