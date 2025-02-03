Кешбек за грудень і січень не прийшов: чому не було виплати і коли чекати гроші

Українці у січні не отримали виплати за грудень за програмою "Національний кешбек". Однак ті, хто брав участь у програмі, можуть очікувати на виплату в кінці лютого - одразу за два місяці.

Повідомляється, що виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Затримка пов'язана з особливостями бюджетного процесу.

Програма кешбеку доступна для громадян України старше 18 років, а також для виробників і продавців українських товарів. Щоб отримати кешбек, необхідно купувати продукцію українських виробників у магазинах, які беруть участь у програмі. Для перевірки товарів можна скористатися сканером штрих-коду в мобільному застосунку "Дія".

Оплата покупки має відбуватися карткою, за якою ви надали дозвіл на передачу інформації про транзакції. У відповідь ви отримаєте 10% кешбеку, який буде зарахований на спеціальний рахунок "Національний кешбек". Кошти можна використовувати до кінця 2025 року.

Зазначимо, що кошти за поточний місяць будуть зараховані на рахунок до кінця наступного місяця. Наприклад, кешбек за лютий буде зарахований до кінця березня. Відстежувати баланс можна у мобільному застосунку "Дія", обравши в меню "Сервіси" "Національний кешбек". Лічильник оновлюється зазвичай на наступний день після здійснення покупки.