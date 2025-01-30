"Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка": кому потрібно внести ці кошти до декларації

Публічні службовці, які у 2024 році отримали нарахування за програмами "Національного кешбеку" або "Зимової єПідтримки", зобов’язані внести ці кошти до електронної декларації. Ці гроші також вважаються частиною доходів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України .

Подати декларацію потрібно не пізніше 31 березня 2025 року за підсумками 2024 року. У відомстві також наголошують, що отримані кошти не оподатковуються та не враховуються при призначенні субсидій і пільг.

Задекларувати ці доходи у декларації можна наступним чином:

Доходи мають задекларувати усі публічні службовці, які у 2024 році отримали виплати у рамках "Національного кешбеку" або 1000 гривень "Зимової єПідтримки".

Оскільки ці виплати є доходом, вони підлягають обов’язковому декларуванню через реєстр декларацій на порталі: portal.nazk.gov.ua .

Нагадаємо, в Україні продовжується виплата грошової допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка". Протягом півтора місяця майже половина користувачів застосунку "Дія" вже подали заявки на отримання виплат. За офіційними даними, близько 2,5 мільйона українців оформили допомогу на дітей. Програма діятиме ще півтора місяця, а використати отримані кошти необхідно до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що шахраї часто намагаються отримати доступ до банківських рахунків громадян та привласнити їхні гроші під виглядом надання грошової допомоги. РБК-Україна писало, як вберегтися від шахраїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.