Кэшбэк за декабрь и январь не пришел: почему не было выплаты и когда ждать деньги
Украинцы в январе не получили выплаты за декабрь по программе "Национальный кэшбек". Однако те, кто участвовал в программе, могут ожидать выплату в конце февраля - сразу за два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт программы "Национальный кэшбек".
Сообщается, что выплата кэшбэка за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года. Задержка связана с особенностями бюджетного процесса.
Программа кэшбэка доступна для граждан Украины старше 18 лет, а также для производителей и продавцов украинских товаров. Чтобы получить кэшбек, необходимо покупать продукцию украинских производителей в магазинах, которые участвуют в программе. Для проверки товаров можно воспользоваться сканером штрих-кода в мобильном приложении "Дія".
Оплата покупки должна происходить картой, по которой вы дали разрешение на передачу информации о транзакциях. В ответ вы получите 10% кэшбэка, который будет зачислен на специальный счет "Национальный кэшбэк". Средства можно использовать до конца 2025 года.
Отметим, что средства за текущий месяц будут зачислены на счет до конца следующего месяца. Например, кэшбек за февраль будет зачислен до конца марта. Отслеживать баланс можно в мобильном приложении "Дія", выбрав в меню "Сервисы" "Национальный кэшбек". Счетчик обновляется обычно на следующий день после совершения покупки.
Напомним, в декабре украинцы накопили 436 млн гривен по программе "Национальный кэшбек", что на 180 млн больше, чем в ноябре. Самыми активными участниками программы остаются люди в возрасте до 45 лет - их доля составляет 57,4%. Также в программе преобладают женщины - их доля среди участников составляет 62,3%.
Также РБК-Украина рассказывало, что публичные служащие, которые в 2024 году получали выплаты в рамках программ "Национальный кэшбек" или "Зимняя еПоддержка", обязаны отразить эти средства в своей электронной декларации, поскольку они считаются частью дохода. Мы писали, как внести эти доходы в декларации.
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