Кешбек, "єПідтримка" і не тільки: які виплати треба вказати в декларації, щоб не було проблем

У 2025 році українці отримували виплати за програмами "єПідтримка", "Зимова підтримка" та "Національний кешбек "Зроблено в Україні". Кошти, отримані в межах цих програм, підлягають обов’язковому декларуванню для публічних службовців.
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у Telegram.
У НАЗК звертають увагу, що кошти, отримані за програмами: "єПідтримка", "Зимова підтримка", "Національний кешбек "Зроблено в Україні" необхідно зазначати в розділі 11 декларації - "Доходи, у тому числі подарунки".
При цьому під час вибору виду доходу (назви відповідної програми) інформація про джерело коштів підтягується автоматично, що спрощує заповнення декларації.
Окремо НАЗК наголошує на одноразовій натуральній допомозі "Пакунок малюка" (Baby-box).
Ця допомога відображається в декларації лише у разі монетизації, тобто якщо виплата була отримана у грошовій формі. У разі надання пакунка в натуральному вигляді декларувати його не потрібно.
Також у НАЗК нагадують: у розділі 12.1 декларації декларант зобов’язаний вказати інформацію про банк, у якому відкрито картку для отримання соціальних виплат у межах зазначених державних програм.
Детальну інформацію щодо правил декларування коштів, отриманих у межах програм державної підтримки, можна знайти в Базі знань НАЗК.
