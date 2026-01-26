Кэшбек, "еПоддержка" и не только: какие выплаты надо указать в декларации, чтобы не было проблем

В 2025 году украинцы получали выплаты по программам "еПоддержка", "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек "Сделано в Украине". Средства, полученные в рамках этих программ, подлежат обязательному декларированию для публичных служащих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Telegram.
В НАПК обращают внимание, что средства, полученные по программам: "еПоддержка", "Зимняя поддержка", "Национальный кэшбек "Сделано в Украине" необходимо указывать в разделе 11 декларации - "Доходы, в том числе подарки".
При этом при выборе вида дохода (названия соответствующей программы) информация об источнике средств подтягивается автоматически, что упрощает заполнение декларации.
Отдельно НАПК отмечает одноразовую натуральную помощь "Пакет малыша" (Baby-box).
Эта помощь отражается в декларации только в случае монетизации, то есть если выплата была получена в денежной форме. В случае предоставления пакета в натуральном виде декларировать его не нужно.
Также в НАПК напоминают: в разделе 12.1 декларации декларант обязан указать информацию о банке, в котором открыта карта для получения социальных выплат в рамках указанных государственных программ.
Подробную информацию о правилах декларирования средств, полученных в рамках программ государственной поддержки, можно найти в Базе знаний НАПК.
