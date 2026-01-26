ua en ru
Кэшбек, "еПоддержка" и не только: какие выплаты надо указать в декларации, чтобы не было проблем

Понедельник 26 января 2026 17:01
Кэшбек, "еПоддержка" и не только: какие выплаты надо указать в декларации, чтобы не было проблем В НАПК объяснили, какие соцвыплаты надо указывать в декларации (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году украинцы получали выплаты по программам "еПоддержка", "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек "Сделано в Украине". Средства, полученные в рамках этих программ, подлежат обязательному декларированию для публичных служащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Telegram.

Какие выплаты надо указывать в декларации

В НАПК обращают внимание, что средства, полученные по программам: "еПоддержка", "Зимняя поддержка", "Национальный кэшбек "Сделано в Украине" необходимо указывать в разделе 11 декларации - "Доходы, в том числе подарки".

При этом при выборе вида дохода (названия соответствующей программы) информация об источнике средств подтягивается автоматически, что упрощает заполнение декларации.

Что с "Пакетом малыша"

Отдельно НАПК отмечает одноразовую натуральную помощь "Пакет малыша" (Baby-box).

Эта помощь отражается в декларации только в случае монетизации, то есть если выплата была получена в денежной форме. В случае предоставления пакета в натуральном виде декларировать его не нужно.

Где указать банк для соцвыплат

Также в НАПК напоминают: в разделе 12.1 декларации декларант обязан указать информацию о банке, в котором открыта карта для получения социальных выплат в рамках указанных государственных программ.

Где найти разъяснения

Подробную информацию о правилах декларирования средств, полученных в рамках программ государственной поддержки, можно найти в Базе знаний НАПК.

Ранее мы писали о том, что одноразовая выплата в рамках программы "Зимняя поддержка" не будет влиять на назначение субсидии, ведь не учитывается в совокупный доход домохозяйства.

Читайте также о том, потеряет ли семья субсидию, если возьмет деньги за "пакет малыша".

Декларации о доходах Министерство социальной политики НАЗК
Новости
