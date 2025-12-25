Керував особисто: Кім Чен Ин провів випробування ракети великої дальності, - ЗМІ

За даними KCNA, випробування, спрямоване на оцінку стратегічних технологій країни з розроблення нового типу висотних ракет, знищило цілі в повітрі на відстані 200 км (124 миль).

Також Кім спостерігав за будівельними роботами на іншому об'єкті, де знаходився атомний підводний човен водотоннажністю 8700 тонн, що здатен запускати зенітні ракети. Однак місце і дата його візиту не вказані.

Агентство KCNA зазначило, що проєкт підводного човна є частиною зусиль правлячої партії Північної Кореї з модернізації військово-морського флоту країни - одного з п'яти ключових заходів, які партія проводить для розвитку своїх оборонних можливостей.

Крім того, Кім Чен Ин заявив, що всебічний розвиток ядерного потенціалу і модернізація військово-морського флоту неминучі, тоді як "сучасний світ аж ніяк не сучасний".

Очільник КНДР додав, що план Південної Кореї з розроблення атомного підводного човна, погоджений із Вашингтоном, ще більше загострить напруженість на Корейському півострові та становить загрозу національній безпеці, що вимагає вжиття заходів.