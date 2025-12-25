Руководил лично: Ким Чен Ын провел испытания ракеты большой дальности, - СМИ

По данным KCNA, испытания, направленное на оценку стратегических технологий страны по разработке нового типа высотных ракет - уничтожило цели в воздухе на расстоянии 200 км (124 миль).

Также Ким наблюдал за строительными работами на другом объекте, где находилась атомная подводная лодка водоизмещением 8700 тонн, которая способна запускать зенитные ракеты. Однако место и дата его визита не указаны.

Агентство KCNA отметило, что проект подводной лодки является частью усилий правящей партии Северной Кореи по модернизации военно-морского флота страны - одной из пяти ключевых мер, которые партия проводит для развития своих оборонных возможностей.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что всестороннее развитие ядерного потенциала и модернизация военно-морского флота неизбежны, в то время как "современный мир отнюдь не современный".

Глава КНДР добавил, что план Южной Кореи по разработке атомной подводной лодки, согласованный с Вашингтоном, еще больше обострит напряженность на Корейском полуострове и представляет угрозу национальной безопасности, что требует принятия мер.