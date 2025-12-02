Керівництво РФ - патологічні брехуни: у Силах оборони відповіли на вкидання про Куп'янськ

Бої в Куп'янську

Нагадаємо, 20 листопада російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що російським окупантам нібито вдалося заблокувати в Куп'янську до 15 батальйонів ЗСУ.

При цьому начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов стверджував, що Куп'янськ "звільнений".

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи такі вкидання, зазначив, що масштаби брехні російського керівництва "вражають". Він зазначив, що в Куп'янську фіксують лише близько 40 російських абонентів радіообміну.

Вигадки росіян продовжилися і вчора, 1 листопада. Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявляв про те, що в районі Куп'янська "триває розгром ЗСУ".

При цьому вчора президент України Володимир Зеленський підкреслив, що з Куп'янська майже повністю вичистили всіх окупантів. За його словами, найбільше успіху в українських захисників саме на Куп'янському напрямку.

Росіяни вже не вперше поширюють очевидні фейки про свої успіхи на фронті. Зокрема, нещодавно Путін заявляв про бої в "Комсомольську" - такого населеного пункту навіть немає на тій частині Донецької області, яку контролюють ЗСУ.