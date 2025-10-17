Керівника ГО затримали на вимаганні хабаря за дрони: просив 1,4 млн гривень

Прокурори Київської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, а також підбурювання до розтрати бюджетних коштів.

За даними слідства, у межах субвенції місцевих органів влади одній із військових частин Бориспільського району було перераховано 2,4 млн гривень для закупівлі безпілотних літальних апаратів.

Після цього до командира військової частини звернувся керівник громадської організації, який представився посередником. Він заявив, що саме завдяки його “впливу” місцева влада виділила ці кошти, та почав вимагати 1,4 млн гривень неправомірної вигоди - частину вже отриманих бюджетних коштів.

Крім того, чоловік підбурював військовослужбовця розподілити між собою гроші, перераховані на закупівлю дронів, а техніку списати як втрачено під час бойових дій.

Повідомляється, що ще у вересні 2025 року під час однієї з зустрічей фігурант отримав першу частину неправомірної вигоди - 100 тисяч гривень.

А от 15 жовтня його затримано під час одержання другої частини - 31 тисячі доларів. Гроші вилучено на місці, чоловіка затримано.

Наразі йому вручено повідомлення про підозру.

За вчинене підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.