Руководителя ОО задержали на вымогательстве взятки за дроны: просил 1,4 млн гривен

Фото: посредник требовал миллион за "дроны" для ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На Киевщине задержали руководителя общественной организации, который требовал 1,4 млн гривен от командира воинской части за "влияние" на выделение средств для закупки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, а также подстрекательство к растрате бюджетных средств.

По данным следствия, в рамках субвенции местных органов власти одной из воинских частей Бориспольского района было перечислено 2,4 млн гривен для закупки беспилотных летательных аппаратов.

После этого к командиру воинской части обратился руководитель общественной организации, который представился посредником. Он заявил, что именно благодаря его "влиянию" местные власти выделили эти средства, и начал требовать 1,4 млн гривен неправомерной выгоды - часть уже полученных бюджетных средств.

Кроме того, мужчина подстрекал военнослужащего распределить между собой деньги, перечисленные на закупку дронов, а технику списать как утраченную во время боевых действий.

Сообщается, что еще в сентябре 2025 года во время одной из встреч фигурант получил первую часть неправомерной выгоды - 100 тысяч гривен.

А вот 15 октября он задержан во время получения второй части - 31 тысячи долларов. Деньги изъяты на месте, мужчина задержан.

Сейчас ему вручено уведомление о подозрении.

За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

