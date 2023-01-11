UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керівник МАГАТЕ відвідає Україну, після чого вирушить до РФ

Фото: генеральний директор "МАГАТЕ" Рафаель Маріано Гроссі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибуде з візитом до України. Після цього планує відвідати Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі Rainews .

За словами Гроссі, він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Окрім цього у глави МАГАТІ заплановано зустріч із главою міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також Гроссі зазначив, що після України він вирушить із візитом до Росії.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ розгорне місії власних спостерігачів на всіх українських АЕС , включаючи Чорнобильську атомну електростанцію.

Наприкінці грудня РБК-Україна повідомляло, що глава МАГАТЕ Рафаеля Гроссі заявив про "просування" переговорів щодо ЗАЕС після візиту до Москви.

Нагадаємо, що з осені минулого року за участю МАГАТЕ ведутьсяпереговори щодо створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яку зараз окуповано росіянами. Так, нещодавно в українському МЗС заявили, що Київ із МАГАТЕ рухаються "крок за кроком" до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ